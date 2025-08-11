AUTO1 Aktie
Marktkap. 6,29 Mrd. EURKGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Symbol ATOGF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 23 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für den Online-Gebrauchtwagenhändler hätten sich verbessert, schrieb Wolfgang Specht in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings würden die Aktien schon mit einem deutlichen Aufschlag zum Sektor gehandelt. Insofern könnten sich weitere Kursgewinne als schwierig erweisen./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AUTO1 Hold
|Unternehmen:
AUTO1
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,72 €
|Abst. Kursziel*:
14,44%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
29,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,08%
|
Analyst Name:
Wolfgang Specht
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
