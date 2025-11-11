Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen hätten ihre Erwartungen auf breiter Front übertroffen, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Online-Autovermarkter habe mit den Volumina in einem insgesamt stagnierenden Markt besser abgeschnitten als angenommen./bek/ag

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:55 / CET

