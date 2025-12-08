DAX24.089 +0,3%Est505.729 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,9%Nas23.578 +0,3%Bitcoin79.096 +2,1%Euro1,1653 +0,1%Öl63,21 -1,0%Gold4.206 +0,2%
Analystenmeinung

AUTO1-Aktie erholt sich: Kaufempfehlung stärkt

08.12.25 11:42 Uhr
AUTO1-Aktie profitiert von Jeffries-Kaufempfehlung | finanzen.net

Eine neue Kaufempfehlung von der US-Bank Jefferies für AUTO1 hat den Aktienkurs am Montag angetrieben.

Um 4 Prozent auf 24,84 Euro legten die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers via XETRA zuletzt zu. Sie stiegen über die 21-Tage-Linie und setzten die Stabilisierung der vergangenen zwei Wochen fort. Zuvor hatte der Kurs stark nachgegeben.

Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies nahm die Bewertung von AUTO1 mit dem Votum "Buy" auf und attestiert dem Kurs mit einem Kursziel von 34 Euro ein Aufwärtspotenzial von um die 40 Prozent. Bei AUTO1 handele es sich um eine paneuropäische Handelsplattform für Autohändler, Autobesitzer und Käufer mit langfristigen Wachstumschancen.

Die Aktien europäischer Autohändler waren zuletzt stark unter Druck geraten. Papiere der französischen Aramis (Aramis Group) fielen am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit August 2024. Anteile der britischen Auto Trader (Auto Trader Group) rutschten gar auf ein Tief seit November 2023. Während beide Aktien im Börsenjahr 2025 deutlich verloren haben, liegen AUTO1 trotz der jüngsten Verluste noch mit fast 60 Prozent im Plus.

/bek/men

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

