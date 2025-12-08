AUTO1-Aktie erholt sich: Kaufempfehlung stärkt
Eine neue Kaufempfehlung von der US-Bank Jefferies für AUTO1 hat den Aktienkurs am Montag angetrieben.
Werte in diesem Artikel
Um 4 Prozent auf 24,84 Euro legten die Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers via XETRA zuletzt zu. Sie stiegen über die 21-Tage-Linie und setzten die Stabilisierung der vergangenen zwei Wochen fort. Zuvor hatte der Kurs stark nachgegeben.
Analyst Giles Thorne von der US-Investmentbank Jefferies nahm die Bewertung von AUTO1 mit dem Votum "Buy" auf und attestiert dem Kurs mit einem Kursziel von 34 Euro ein Aufwärtspotenzial von um die 40 Prozent. Bei AUTO1 handele es sich um eine paneuropäische Handelsplattform für Autohändler, Autobesitzer und Käufer mit langfristigen Wachstumschancen.
Die Aktien europäischer Autohändler waren zuletzt stark unter Druck geraten. Papiere der französischen Aramis (Aramis Group) fielen am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit August 2024. Anteile der britischen Auto Trader (Auto Trader Group) rutschten gar auf ein Tief seit November 2023. Während beide Aktien im Börsenjahr 2025 deutlich verloren haben, liegen AUTO1 trotz der jüngsten Verluste noch mit fast 60 Prozent im Plus.
/bek/men
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramis Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramis Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Aramis Group News
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:51
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.12.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.2025
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|13.11.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2025
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen