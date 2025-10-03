DAX24.464 +0,2%Est505.656 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,70 +0,6%Gold3.861 +0,1%
Analystenmeinung

AUTO1-Aktie in Grün: JPMorgan hebt Kursziel an - "Overweight" bestätigt

03.10.25 09:35 Uhr
US-Bank JPMorgan optimistisch für AUTO1 - Kursziel steigt - Aktie gewinnt | finanzen.net

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für AUTO1 von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
30,42 EUR 0,14 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Analyst Marcus Diebel drückte den Papieren des Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 am Donnerstagabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" aus. Diebel geht davon aus, dass die Dynamik im dritten Quartal weiter angezogen hat, und hält eine Aufstockung der Jahresziele für möglich. Er erinnerte noch einmal an sein optimales Szenario, in dem er auch 60 Euro für die Aktien für erreichbar hält.

Via XETRA geht es für die AUTO1-Aktie zeitweise 2,80 Prozent nach oben auf 30,80 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 19:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AUTO1

DatumMeistgelesen
Analysen zu AUTO1

DatumRatingAnalyst
08:01AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.2025AUTO1 BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:01AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025AUTO1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025AUTO1 OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025AUTO1 BuyUBS AG
18.09.2025AUTO1 OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
23.09.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.04.2025AUTO1 HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
27.02.2025AUTO1 HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
03.08.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.07.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.06.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.05.2022AUTO1 UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen