Im Abwärtssog

Anleger machen nach Zahlen weiter Kasse bei AUTO1-Aktien

03.09.25 12:28 Uhr
AUTO1-Aktien von Gewinnmitnahmen belastet | finanzen.net

Bei AUTO1 sind die Gewinnmitnahmen am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen weitergegangen.

Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers verlieren via XETRA zeitweise 3,94 Prozent auf 25,84 Euro und fallen auf ein Tief seit Anfang August und waren Schlusslicht im MDAX der mittelgroßen Werte.

Wer­bung

Damit fielen sie nach dem Rutsch unter die 21-Tage-Durchschnittslinie zu Wochenbeginn nun auch noch deutlicher unter der 50-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittelfristigen Trend. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von rund zwei Dritteln zu Buche. AUTO1 hatte zur Wochenmitte vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr bestätigt und behält auch die Ende Juli erhöhten Prognosen bei.

/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

