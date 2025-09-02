Anleger machen nach Zahlen weiter Kasse bei AUTO1-Aktien
Bei AUTO1 sind die Gewinnmitnahmen am Mittwoch nach endgültigen Halbjahreszahlen weitergegangen.
Werte in diesem Artikel
Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers verlieren via XETRA zeitweise 3,94 Prozent auf 25,84 Euro und fallen auf ein Tief seit Anfang August und waren Schlusslicht im MDAX der mittelgroßen Werte.
Damit fielen sie nach dem Rutsch unter die 21-Tage-Durchschnittslinie zu Wochenbeginn nun auch noch deutlicher unter der 50-Tage-Linie, einem charttechnischen Indikator für den mittelfristigen Trend. Seit Jahresbeginn stehen aber immer noch Kursgewinne von rund zwei Dritteln zu Buche. AUTO1 hatte zur Wochenmitte vorläufige Zahlen zum ersten Halbjahr bestätigt und behält auch die Ende Juli erhöhten Prognosen bei.
/niw/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AUTO1 News
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Nachrichten zu AUTO1
Analysen zu AUTO1
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.2025
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.02.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.01.2025
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.05.2022
|AUTO1 Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen