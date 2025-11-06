DAX 23.495 -1,0%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,39 -4,2%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.292 -1,7%Euro 1,1565 +0,1%Öl 63,78 +0,3%Gold 3.998 +0,5%
Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen Zalando-Aktien korrigieren wieder - Ergebnisdynamik schwer zu greifen
Commerzbank-Aktie legt zu: RBC hebt Kursziel an - 'Sector Perform' Commerzbank-Aktie legt zu: RBC hebt Kursziel an - 'Sector Perform'
AUTO1 Aktie

25,34 EUR -0,96 EUR -3,65 %
STU
Marktkap. 6,15 Mrd. EUR

KGV 161,49 Div. Rendite 0,00%
WKN A2LQ88

ISIN DE000A2LQ884

Symbol ATOGF

Goldman Sachs Group Inc.

AUTO1 Buy

13:11 Uhr
AUTO1 Buy
Aktie in diesem Artikel
AUTO1
25,34 EUR -0,96 EUR -3,65%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategiewandel mit Fokus auf Wachstum habe Bestätigung erhalten, schrieb James Tate am Donnerstagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Die Aussichten für 2026 seien besser als gedacht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 22:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy

Unternehmen:
AUTO1		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,32 €		 Abst. Kursziel*:
18,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
25,34 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,01%
Analyst Name:
James Tate 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
33,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AUTO1

13:11 AUTO1 Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
06.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
06.11.25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 AUTO1 Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu AUTO1

TraderFox Trading-Sektionen AUTO1 Group SE: JPMorgan sieht im "Blue Sky"-Szenario weiterhin ein Ziel von 60 Euro! AUTO1 Group SE: JPMorgan sieht im "Blue Sky"-Szenario weiterhin ein Ziel von 60 Euro!
