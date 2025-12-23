DAX24.305 +0,1%Est505.736 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,59 +0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.434 -1,1%Euro1,1799 +0,3%Öl62,17 +0,2%Gold4.492 +1,1%
KORREKTUR: SPD-Mitgliederbegehren zum Bürgergeld nimmt erste Hürde

23.12.25 11:09 Uhr

(Berichtigt wird die Meldung vom 22. Dezember. In der Überschrift wurde berichtigt, dass sich das Mitgliederbegehren nicht gegen das Bürgergeld richtet.)

BERLIN (dpa-AFX) - Die Gegner von Verschärfungen beim Bürgergeld können jetzt offiziell ein Mitgliederbegehren in der SPD starten. Sie haben ausreichend Unterschriften für die formale Einleitung zusammen, wie eine Parteisprecherin bestätigte. Damit ist die erste Hürde genommen. Das Quorum lag bei einem Prozent der Parteimitglieder, das sind um die 3.500 Unterschriften. Zuerst hatte die "taz" darüber berichtet.

Erfolgreich ist das Mitgliederbegehren, wenn innerhalb von drei Monaten ein Fünftel der SPD-Mitglieder unterzeichnet. Dann entscheidet der Parteivorstand, ob er die Forderungen umsetzt oder nicht. Bindend ist das Abstimmungsergebnis nicht.

Die Initiatoren wollen erreichen, dass Sanktionen beim Bürgergeld nicht verschärft werden. "Wer auf Unterstützung angewiesen ist, darf nicht in Existenzangst gedrängt werden", schreiben sie. Außerdem fordern sie mehr Unterstützung, Qualifizierung und psychosoziale Hilfe statt symbolpolitischer Maßnahmen.

Die Reform des Bürgergelds ist ein Vorhaben aus dem schwarz-roten Koalitionsvertrag, dem auch mehr als 80 Prozent der SPD-Mitglieder zugestimmt haben. Das Kabinett hat sie bereits eingeleitet, jetzt geht das Verfahren in Bundestag und Bundesrat weiter./tam/DP/mis