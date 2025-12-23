DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,41 -2,8%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.473 -1,0%Euro1,1775 +0,1%Öl61,90 -0,2%Gold4.473 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y TUI TUAG50 Allianz 840400 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
Top News
Dividenden in DAX und MDAX 2025 leicht rückläufig - Auto-Aktien bremsen, Banken sorgen für Spitzenwerte Dividenden in DAX und MDAX 2025 leicht rückläufig - Auto-Aktien bremsen, Banken sorgen für Spitzenwerte
Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern Plan12 - monatliche Ausschüttungen, die das Leben bereichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Abnehmedikament

Novo-Nordisk-Aktie mit kräftigem Plus: Wegovy in den USA nun auch als Tablette zugelassen

23.12.25 07:08 Uhr
Novo-Nordisk-Aktie klettert nach US-Zulassung von Wegovy-Tabletten | finanzen.net

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk darf sein Abnehmedikament Wegovy in den USA in Zukunft als Tablette und nicht mehr nur als Spritze verkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eli Lilly
908,30 EUR -7,90 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Preis für die monatliche 1,5-Milligramm-Dosis soll bei Selbstzahlern bei 149 US-Dollar liegen, wie Novo Nordisk am späten Montagabend in Bagsvaerd mitteilte. Verkaufsstart soll Anfang Januar sein.

Wer­bung

Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für Abnehmmittel gegen den US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die seit Mitte 2024 stark unter Druck stehende Novo-Nordisk-Aktie legt im nachbörslichen NYSE-Handel zeitweise um 9,48 Prozent auf 52,66 US-Dollar zu.

/zb/jha/

BAGSVAERD (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Eli Lilly und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Eli Lilly

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Eli Lilly

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Novo Nordisk

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
12.12.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
09.12.2025Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.12.2025Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
12.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
04.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
01.12.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
28.11.2025Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
05.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen