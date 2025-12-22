DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,55 -0,1%Nas23.429 +0,5%Bitcoin75.094 -0,7%Euro1,1763 +0,4%Öl61,99 +2,4%Gold4.444 +2,4%
Sicherheitsbedenken

Aktien von Vestas, Orsted und Co.: US-Regierung stoppt Offshore-Windprojekte

22.12.25 22:19 Uhr
Aktien von Vestas, Orsted und Co. vor Abwärtstrend? Trump-Regierung pausiert Offshore-Windlizenzen | finanzen.net

Die US-Regierung hat die Mietverträge und Bauarbeiten für fünf große Offshore-Windenergieprojekte an der Ostküste vorübergehend ausgesetzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dominion Energy Inc.
50,46 EUR -0,53 EUR -1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Orsted
15,98 EUR -1,77 EUR -9,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vestas Wind Systems A-S
22,40 EUR -0,70 EUR -3,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Grund seien nationale Sicherheitsbedenken, wie das US-Innenministerium mitteilte.

Demnach sollen die Lizenzen für die im Bau befindlichen Offshore-Windparks pausiert werden, um Zeit für eine Überprüfung möglicher Risiken zu gewinnen. Es gebe Regierungsberichte, wonach die Bewegung massiver Turbinenblätter und die stark reflektierenden Türme Radarstörungen verursachten. Das erschwere das Erkennen von feindlichen Bedrohungen.

Die Entscheidung betrifft Projekte vor Massachusetts, Connecticut, New York sowie der Küste Virginias, die bereits große Investitionen und Bauarbeiten vorzuweisen haben.

Opposition wirft Regierung politisch motiviertes Vorgehen vor

Kritik kam unter anderem von dem demokratischen Fraktionschef im US-Senat, Chuck Schumer. Er warf Präsident Donald Trump vor, mit einem "irrationalen und ungerechtfertigten" Vorgehen gezielt Offshore-Windprojekte zu blockieren. Die Entscheidung werde Energiepreise weiter in die Höhe treiben, Tausende gewerkschaftlich organisierte Arbeitsplätze gefährden und die Stabilität des Stromnetzes untergraben, erklärte Schumer.

Auch Umweltgruppen und weitere politische Vertreter sehen Medienberichten zufolge in dem Schritt eine politisch motivierte Belastung der Windenergiebranche, die zuvor umfangreiche Genehmigungs- und Sicherheitsprüfungen durchlaufen habe - teils auch unter früheren Regierungen. Branchenvertreter und Projektentwickler prüfen demnach die Auswirkungen der Maßnahme auf Arbeitsplätze und Investitionen und haben teilweise juristische Schritte angekündigt.

/hae/DP/he

WASHINGTON (dpa-AFX)

Bildquellen: Bjoern Wylezich / Shutterstock.com

