DZ BANK

Vestas Wind Systems A-S Verkaufen

15:21 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Vestas von "Kaufen" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 125 auf 90 dänische Kronen gesenkt. Analyst Werner Eisenmann begründete dies in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem fu?r Windkraft immer schwierigeren Umfeld im wichtigen US-Markt. "In Erwartung der neuen US-Gesetzgebung gehen wir davon aus, dass die Auftragsschwäche aus dem ersten Halbjahr dauerhaft anhält"./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 14:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 14:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

