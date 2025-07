RBC Capital Markets

Lufthansa Sector Perform

19:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Analyst Ruairi Cullinane kürzte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für die Jahre 2025 und 2026 im Schnitt um 4 Prozent. Er begründete dies mit dem konjunkturellen Umfeld und geringeren Annahmen für den Durchschnittserlös der Fluggesellschaft./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 12:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 12:23 / EDT

