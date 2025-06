MÄRKTE EUROPA/Knapp behauptet - Börsianer bleiben in Deckung

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Mit kleinen Einbußen zeigen sich Europas Börsen am Mittwochmittag. Im Handel ist von gespannter Ruhe die Rede. Auf die Stimmung drückt weiter die Lage im Nahen Osten, wo auch ein Kriegseintritt der USA nicht auszuschließen ist. US-Präsident Donald Trump verschärfte zuletzt den Ton mit der Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation Irans. "Wir sind weit von einer Panik entfernt. Aber wir sehen eine deutlich erhöhte Unsicherheit. Vor allem traut sich im Moment kaum jemand, neue Positionen einzugehen", kommentieren die Marktexperten von QC Partners.

Wer­bung Wer­bung

Der DAX verliert 0,3 Prozent auf 23.365 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert bei 5.278 Punkten, 0,2 Prozent niedriger. Bei den Ölpreisen ist der starke Anstieg vom Vortag erst einmal ausgelaufen, sie geben leicht nach.

Daneben ist die Frage, wie die US-Notenbank am Abend die Entwicklung beurteilt. Einerseits treibt der jüngste Ölpreisanstieg die Inflation wieder an, andererseits dämpft er aber auch die Konjunktur. Erwartet wird, dass sie die Leitzinsen unverändert lässt und die Inflation weiter beobachtet - auch wegen der Unsicherheit über die weitere Entwicklung im Zollstreit. Spannend werden die neuen Inflations- und Zinsprognosen. Aktuell werden 2025 noch zwei Zinssenkungen erwartet.

Airbus gesucht

Während sich bei den Branchenindizes wie am breiten Markt nur wenig bewegt, steigen im DAX Airbus um 1,9 und MTU um 2,1 Prozent. Airbus will künftig 30 bis 50 statt 30 bis 40 Prozent des Gewinns ausschütten. Dazu bestätigte der Flugzeugbauer seine Jahresziele. Laut den Analysten von Jefferies entspricht zudem die Mittelfristprognose den Schätzungen. Bei MTU stützt auch, dass Kepler Cheuvreux nach der Prognoseerhöhung vom Dienstag nun das Kursziel laut Händlern erhöht hat.

Wer­bung Wer­bung

Beiersdorf geben um weitere 2,0 Prozent nach auf 107,70 Euro. Morgan Stanley habe das Kursziel auf 118 von 124 Euro gesenkt, die Deutsche Bank auf 98 von 99 Euro, heißt es im Handel. Die Deutsche Bank rate nach wie vor zum Verkaufen. Schlusslicht im DAX sind erneut FMC mit einem Abschlag von 3,7 Prozent. Die Aktie war am Vortag bereits stark unter Druck geraten, nachdem das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag keine positiven Überraschungen präsentiert hatte.

Mit einem Erholungsschub zeigen sich im MDAX Gerresheimer, die um 7,3 Prozent anziehen. Der Kurs war am Dienstag stark unter Druck geraten mit Spekulationen, die Übernahme von Gerresheimer durch Warburg Pincus und KPS Capital Partners sei vom Tisch. Wie Gerresheimer selbst später dann aber mitteilte, sagte KPS auf Nachfrage, dass weiterhin Gespräche mit Warburg Pincus geführt würden.

Deutsche Pfandbriefbank verlieren 8,8 Prozent. Die Bank hat gewarnt, dass die Aufgabe des US-Geschäfts zu Abschreibungen und einem Verlust führen wird.

Wer­bung Wer­bung

Gegenwind aus USA für Windkraft

Die Aktien von Anbietern erneuerbarer Energien geben weiter nach. Nordex verlieren 2,9 Prozent, PNE 1,3 und SMA Solar 2,1 Prozent. In Kopenhagen büßen Vestas 1,8 Prozent ein. Händler verweisen auf eine ausgeprägte Schwäche der US-Wettbewerber. "Nachdem sie unter Biden subventioniert wurden, lässt sie Trump nun fallen", so ein Marktteilnehmer. Die Kurse der US-Pendants waren am Dienstag mit einem Budget-Entwurf der eine frühere Beendigung von Subventionen vorsieht, auf breiter Front teils zweistellig eingebrochen.

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 5.277,74 -0,2% -10,94 +9,1%

Stoxx-50 4.477,65 -0,3% -13,11 +5,1%

DAX 23.365,21 -0,3% -69,44 +19,0%

MDAX 29.604,80 -0,4% -115,45 +17,3%

TecDAX 3.766,41 -0,9% -33,38 +12,6%

SDAX 16.612,07 -0,8% -128,94 +23,3%

CAC 7.676,74 -0,1% -6,99 +4,9%

SMI 11.952,53 -0,5% -54,53 +4,2%

ATX 4.349,05 -0,6% -24,32 +20,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:15 % YTD

EUR/USD 1,1501 +0,2% 1,1482 1,1533 +11,6%

EUR/JPY 166,64 -0,1% 166,76 167,33 +2,8%

EUR/CHF 0,9400 +0,3% 0,9375 0,9395 +0,3%

EUR/GBP 0,8549 -0,0% 0,8553 0,8533 +2,9%

USD/JPY 144,89 -0,2% 145,23 145,09 -8,0%

GBP/USD 1,3453 +0,2% 1,3425 1,3515 +8,5%

USD/CNY 7,1775 -0,0% 7,1794 7,1783 -0,5%

USD/CNH 7,1912 -0,0% 7,1916 7,1859 -2,1%

AUS/USD 0,6496 +0,3% 0,6477 0,6512 +5,4%

Bitcoin/USD 104.630,05 +0,0% 104.594,05 104.649,00 +14,8%

ROHOEL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,70 75,12 -0,6% -0,42 -1,1%

Brent/ICE 76,15 77,19 -1,3% -1,04 +2,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 3.377,17 3.390,23 -0,4% -13,06 +28,9%

Silber 32,33 32,28 +0,2% 0,05 +12,8%

Platin 1.117,91 1.103,88 +1,3% 14,03 +23,3%

Kupfer 4,84 4,81 +0,7% 0,04 +17,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 18, 2025 06:51 ET (10:51 GMT)