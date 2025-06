Schwächerer Ausblick

Gerresheimer hat mit einer schwächelnden Nachfrage zu kämpfen. Der Spezialist für medizinische Verpackungen hat seinen Ausblick gesenkt.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr will das MDAX-Unternehmen die Dividende auf das Minimum reduzieren.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet Gerresheimer nun nur noch mit einem organischen Umsatzwachstum von 1 bis 2 Prozent statt 3 bis 5 Prozent. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun bei 20 Prozent statt 22 Prozent gesehen. Für das bereinigte Ergebnis je Aktie erwartet Gerresheimer nun einen Rückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Bislang hatte der Konzern ein Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich angepeilt.

Für das zweite Quartal rechnet Gerresheimer mit einem organischen Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 19 Prozent. Zwar werde das zweite Halbjahr stärker erwartet, aber das werde nicht ausreichen, um die ursprüngliche Jahresprognose zu erreichen. Gerresheimer verweist auf eine anhaltende gedämpfte Nachfrage im Kosmetikmarkt sowie auf einen wohl temporären Nachfragerückgang im Bereich Containment-Lösungen für oral einzunehmende flüssige Medikamente.

Für 2024 will Gerresheimer nun die Mindestdividende von 0,04 Euro je Aktie zahlen. Ursprünglich hatte der Konzern eine Dividende von 1,25 Euro vorgeschlagen. Über den neuen Gewinnverwendungsvorschlag soll die Hauptversammlung am Donnerstag abstimmen. Man wolle die finanzielle Flexibilität erhalten, so Gerresheimer.

Die vollständigen Zahlen zum 2. Quartal werden wie geplant am 10. Juli veröffentlicht.

Gerresheimer-Aktie nach Prognosesenkung auf Tief seit 2022

Nach der Senkung der Jahresziele und Kürzung der Dividende sind die Aktien von Gerresheimer am Montagmittag schwer unter Druck geraten. Die Papiere des Spezialverpackungsherstellers brachen via XETRA um mehr als ein Fünftel ein und wurden mit knapp 49 Euro auf dem tiefsten Niveau seit Herbst 2022 gehandelt.

"Schon wieder eine Gewinnwarnung", schrieb der JPMorgan-Experte David Adlington in seiner ersten Reaktion. Vielleicht noch schlimmer als die düstere Prognose sei für die Aktionäre, dass die Dividende praktisch gestrichen worden sei - und das dahinter steckende Signal für die Bilanz.

Nun müssten die Anleger wohl hoffen, dass damit der Weg frei ist für ein Private-Equity-Gebot, so Adlington weiter. Im Frühjahr war durchgesickert, dass Gerresheimer nach möglichen Interessenten für eine Übernahme sucht. Für einen möglichen Bieter seien die Nachrichten wiederum hilfreich für eine niedrigere Bewertung. Die neuen Jahresziele bedeuten laut Adlington drei Prozent Korrekturbedarf beim Umsatzkonsens und neun Prozent beim operativen Ergebniskonsens auf bereinigter Basis.

Gerresheimer steht schon seit Jahren wiederholt im Fokus von Finanzinvestoren. Dabei ging es immer wieder um eine mögliche Aufspaltung des Konzerns. Der Kosmetikbereich produziert etwa Tiegel und Fläschchen für die Kosmetikindustrie, die Pharmasparte bietet komplexere Spezialglas- und Kunststoffverpackungen sowie Systeme für die Verabreichung von Medikamenten an.

In der vergangenen Woche waren die Papiere nach einer Kreisemeldung zu einer möglichen Übernahme durch die Finanzinvestoren Warburg Pincus und KPS Capital Partners kurzzeitig hochgesprungen bis auf 66,50 Euro. Letztlich verpuffte aber der Zuwachs schnell wieder.

