Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Gerresheimer hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die Gerresheimer-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 50,55 EUR.

Die Gerresheimer-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 50,55 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die Gerresheimer-Aktie bis auf 51,05 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Gerresheimer-Aktie bis auf 50,45 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.379 Gerresheimer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.07.2024 bei 108,00 EUR. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 113,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2025 (42,48 EUR). Mit Abgaben von 15,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Gerresheimer-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,040 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,927 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Gerresheimer-Aktie bei 67,64 EUR.

Am 11.04.2025 äußerte sich Gerresheimer zu den Kennzahlen des am 28.02.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 520,05 Mio. EUR gegenüber 502,38 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Gerresheimer-Anleger Experten zufolge am 08.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,91 EUR je Gerresheimer-Aktie belaufen.

