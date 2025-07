Schwaches Wachstum

Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer schraubt seine Wachstumsambitionen für das laufende Jahr noch weiter zurück.

Und auch in den kommenden Jahren dürfte das Wachstum schwächer ausfallen als bislang prognostiziert. Für das Geschäftsjahr 2025 (bis Ende November) rechnet das Management nun nur noch mit einer Erlösentwicklung aus eigener Kraft von stabil bis höchstens 2 Prozent Plus, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seines Halbjahresberichts in Düsseldorf mitteilte. Seit der Gewinnwarnung Anfang Juni war von 1 bis 2 Prozent Wachstum ausgegangen worden. Die Prognose für eine bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda) von rund 20 Prozent wurde dagegen bestätigt.

Mittelfristig soll der Umsatz organisch um durchschnittlich 6 bis 9 Prozent pro Jahr zulegen. Bislang war von 8 bis 10 Prozent Wachstum ausgegangen worden. Die bereinigte operative Gewinnmarge soll mittelfristig weiterhin bei 23 bis 25 Prozent liegen. Gerresheimer belastet momentan insbesondere die anhaltend gedämpft Nachfrage im Kosmetikmarkt.

Schwäche im Kosmetikmarkt bremst Gerresheimer weiter aus

Die schwache Nachfrage im Kosmetikmarkt hat den Verpackungshersteller Gerresheimer in seinem zweiten Quartal weiterhin belastet. Und auch im Geschäft mit oral einzunehmenden flüssigen Medikamenten läuft es momentan nicht rund. Der Umsatz stieg in den drei Monaten bis Ende Mai im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Fünftel auf gut 600 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Dabei gab insbesondere der Zukauf von Bormioli Pharma Schwung. Aus eigener Kraft viel das Umsatzwachstum schwächer aus. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und bereinigt um Sondereffekte (ber Ebitda) blieben rund 119 Millionen Euro und damit knapp 11 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Das Unternehmen hatte bereits vor gut einem Monat mitgeteilt, dass das laufende Geschäftsjahr (bis Ende November) schwächer ausfallen dürfte, als zuvor prognostiziert und dabei Eckdaten für das zweite Quartal vorgelegt. Am Donnerstag senkte das Management nun seine Umsatzprognose noch etwas weiter, ebenso wie jene für die mittelfristige Perspektive.

Gerresheimer-Aktie volatil

Im XETRA-Handel gewinnt die Gerresheimer-Aktie zeitweise 3,1 Prozent auf 49,84 Euro.

Ein Händler bezeichnete die neue mittelfristige Wachstumsprognose für den Umsatz als "okay". Das Unternehmen hat diese von 8 bis 10 Prozent auf 6 bis 9 Prozent reduziert. Analyst David Adlington von JPMorgan hatte vergangene Woche in einem Ausblick auf die Quartalszahlen geschrieben, ein mittelfristiges Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich wäre "ein guter Start, um das Vertrauen der Investoren wieder aufzubauen".

