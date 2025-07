Geringerer Auftragseingang

KRONES hat nach einem soliden zweiten Quartal die Jahresziele bekräftigt.

Werte in diesem Artikel

Wie der Hersteller von Abfüllanlagen für die Getränke- und Lebensmittelindustrie mitteilte, legte der Umsatz marginal um 0,6 Prozent auf 1,317 Milliarden Euro zu. KRONES bezeichnete die Abschwächung im Berichtsquartal als kalenderbedingt. Hochgerechnet auf das erste Halbjahr wuchs der Umsatz um 6,7 Prozent auf 2,727 Milliarden Euro.

Wer­bung Wer­bung

Der Auftragseingang lag im zweiten Quartal mit 1,295 Milliarden Euro um 1,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Am 30. Juni 2025 hatte KRONES Aufträge im Wert von insgesamt 4,293 (Vorjahr 4,359) Milliarden Euro in den Büchern. Dieser weiterhin sehr hohe Auftragsbestand gewährleiste die Auslastung der Produktionskapazitäten im Anlagen- und Projektgeschäft bis Mitte 2026, so KRONES. Trotz der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Bedingungen hätten sich die Geschäfte von April bis Juni planmäßig entwickelt. Die Märkte von KRONES seien grundsätzlich weniger von konjunkturellen Schwankungen betroffen und die Investitionsbereitschaft der Kunden weiterhin robust.

Im Gesamtjahr strebt der MDAX-Konzern weiterhin ein Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent an. Die EBITDA-Marge soll 10,2 bis 10,8 Prozent erreichen, der ROCE 18 bis 20 Prozent.

Im ersten Halbjahr verbesserte sich der ROCE (Return on Capital Employed) auf 19,0 (Vorjahr: 18,8 ) Prozent. Das EBITDA stieg von Januar bis Juni um 12,6 Prozent auf 288,5 Millionen Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich von 10,0 auf 10,6 Prozent. Im zweiten Quartal legte das EBITDA um 6,4 Prozent auf 139,2 Millionen Euro zu. Vor Steuern verdiente KRONES im Berichtsquartal 97,6 Millionen Euro und damit 0,9 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Wer­bung Wer­bung

Baader Bank belässt KRONES auf 'Buy' - Ziel 160 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für KRONES nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Nach der positiven Entwicklung im ersten Quartal 2025 hätten Umsatz und Auftragseingang unter den anhaltenden Zoll-Unsicherheiten gelitten, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Dennoch habe der Hersteller von Abfüllanlagen den Jahresausblick bestätigt.

UBS belässt Krones auf 'Buy' - Ziel 145 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für KRONES nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Auftragseingang habe seiner Prognose entsprochen, liege aber wohl etwas unter der Konsensschätzung, schrieb Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebit) des Herstellers von Abfüllanlagen seien schwächer als erwartet ausgefallen.

KRONES rutschen ab - Quartal enttäuscht

Ein etwas schwächeres Quartal als am Markt erwartet hat die Papiere von KRONES am Mittwoch deutlich zurückgeworfen. Sie sacken im XETRA-Handel als schwächster MDAX-Wert zeitweise um 5,01 Prozent auf 132,60 Euro ab. Es droht der tiefste Kurs seit Anfang Mai, sollten die Unterstützungen von Anfang Juli reißen.

Wer­bung Wer­bung

Nach der steilen Kursrally von Anfang April bis zum Rekordhoch von Mitte Mai mit einem Zuwachs von fast 46 Prozent ist die Luft bei den Aktien des Herstellers von Getränke- und Abfüllanlagen raus.

DOW JONES / dpa-AFX Broker