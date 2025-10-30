KRONES Aktie
Marktkap. 3,85 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 152 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers habe in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht zuversichtlich geklungen, dass die positive Dynamik anhalte, schrieb Constantin Hesse am Freitagabend. Hesse hält an seiner "konstruktiven" Einschätzung von Krones fest./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
157,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
125,40 €
|Abst. Kursziel*:
25,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
126,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
160,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
