KRONES Aktie

Marktkap. 3,85 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

19:11 Uhr
KRONES Buy
KRONES AG
126,00 EUR 5,80 EUR 4,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 152 auf 157 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Getränkeabfüllanlagen-Herstellers habe in der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht zuversichtlich geklungen, dass die positive Dynamik anhalte, schrieb Constantin Hesse am Freitagabend. Hesse hält an seiner "konstruktiven" Einschätzung von Krones fest./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 11:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
157,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
125,40 €		 Abst. Kursziel*:
25,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
126,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,60%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
160,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

19:11 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
18:31 KRONES Kaufen DZ BANK
11:36 KRONES Buy UBS AG
10:06 KRONES Buy Warburg Research
09:21 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

