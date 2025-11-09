DAX 23.996 +1,8%ESt50 5.664 +1,8%MSCI World 4.335 +0,2%Top 10 Crypto 14,50 +4,9%Nas 23.005 -0,2%Bitcoin 91.712 +1,1%Euro 1,1564 +0,1%Öl 63,84 +0,2%Gold 4.078 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Shutdown-Ende? DAX fest -- Börsen in Asien mit Gewinnen -- Pfizer gewinnt Deal um Metsera gegen Novo Nordisk -- Rüstungsaktien, Coba, NEL, Palantir, Chiptitel, Highland Critical, BYD, TMTG im Fokus
Top News
Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT
EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte EZB bestätigt: Digitaler Euro soll 2029 kommen - was das für die Zukunft bedeuten könnte
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

KRONES Aktie

Kaufen
Verkaufen
KRONES Aktien-Sparplan
129,60 EUR +4,00 EUR +3,18 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,96 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 633500

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006335003

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KRNNF

Deutsche Bank AG

KRONES Buy

11:11 Uhr
KRONES Buy
Aktie in diesem Artikel
KRONES AG
129,60 EUR 4,00 EUR 3,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 180 auf 172 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatzanstieg des Herstellers von Abfüll- und Verpackungsanlagen im vergangenen Quartal sei von Wechselkurseffekten gebremst worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei dank einer guten Kapazitätsauslastung und Effizienzmaßnahmen ebenfalls um fünf Prozent gestiegen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones AG

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
172,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
129,40 €		 Abst. Kursziel*:
32,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
129,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,72%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

11:11 KRONES Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 KRONES Kaufen DZ BANK
07.11.25 KRONES Buy UBS AG
07.11.25 KRONES Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu KRONES AG

finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag gefragt
finanzen.net KRONES gewährte Anlegern Blick in die Bücher
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX letztendlich im Minus
finanzen.net KRONES-Aktie im Höhenflug: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
finanzen.net KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag auf Höhenflug
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag leichter
TraderFox Stocks in Action: Zalando, Hensoldt, Krones, Salzgitter und ASML.
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
EQS Group EQS-News: Correction of a release from 07/11/2025, 06:45 CET/CEST - Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-News: Krones continues its profitable growth path in third quarter and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: Krones AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Krones significantly increases profitability in first half-year and confirms financial targets for 2025
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Krones has a good start into 2025 and continues its profitable growth path
EQS Group EQS-AFR: Krones AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
KRONES AG zu myNews hinzufügen