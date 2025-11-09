KRONES Aktie
Marktkap. 3,96 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Krones von 180 auf 172 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatzanstieg des Herstellers von Abfüll- und Verpackungsanlagen im vergangenen Quartal sei von Wechselkurseffekten gebremst worden, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei dank einer guten Kapazitätsauslastung und Effizienzmaßnahmen ebenfalls um fünf Prozent gestiegen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
172,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
129,40 €
|Abst. Kursziel*:
32,92%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
129,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,72%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
159,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
