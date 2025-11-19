DAX 23.325 +0,7%ESt50 5.584 +0,8%MSCI World 4.272 +0,2%Top 10 Crypto 12,47 +0,1%Nas 22.564 +0,6%Bitcoin 79.586 +0,5%Euro 1,1527 -0,1%Öl 63,96 +0,5%Gold 4.065 -0,3%
KRONES Aktie

Marktkap. 3,92 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

Warburg Research

KRONES Buy

10:16 Uhr
KRONES Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 176 auf 174 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet mit einem starken vierten Quartal des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Starke Auftragsdynamik dürfte auch einen guten Weg in 2026 ebnen, schrieb er am Donnerstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Branchenbewertung an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
174,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
124,20 €		 Abst. Kursziel*:
40,10%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
124,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
39,65%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

