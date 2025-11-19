Warburg Research

KRONES Buy

10:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Krones von 176 auf 174 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin rechnet mit einem starken vierten Quartal des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen. Starke Auftragsdynamik dürfte auch einen guten Weg in 2026 ebnen, schrieb er am Donnerstag. Er passte sein Kursziel allerdings etwas an die gesunkene Branchenbewertung an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus

