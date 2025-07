Dividendenankündigung

Die ASML-Aktie wird nächsten Montag voraussichtlich einen optisch niedrigeren Kurs aufweisen, da die nächste Interim-Dividende an der Euronext abgetrennt und die Aktie somit ex-Dividende gehandelt wird.

• ASML zielt darauf ab, eine wachsende vierteljährliche Dividende auszuschütten

• Nächste Interim-Dividende wird am 28. Juli 2025 an der Euronext abgetrennt

• Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2024 belief sich auf 6,40 EUR pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt

ASML-Aktie notiert kommende Woche ex-Dividende

Für Anleger der ASML-Aktie steht am kommenden Montag, dem 28. Juli 2025, ein wichtiger Termin im Kalender. An diesem Tag wird die Aktie an der Euronext ex-Dividende gehandelt. Das bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um den Betrag der bevorstehenden Interim-Dividende optisch sinken wird, da alle Käufer ab diesem Zeitpunkt keinen Anspruch mehr auf die Dividendenzahlung für diese Periode haben. Die Ankündigung dieser Interim-Dividende erfolgte bereits am 16. Juli 2025. Der Ex-Dividenden-Tag an der NASDAQ ist der 29. Juli 2025. Als Record Date wurde der 29. Juli 2025 festgelegt, und die tatsächliche Dividendenzahlung erfolgt voraussichtlich am 6. August 2025. Für in New York gelistete Aktien wird der EUR/USD-Umrechnungskurs am 29. Juli 2025 um 16:00 Uhr MEZ festgelegt.

ASMLs Dividendenpolitik und jüngste Ausschüttungen

ASML verfolgt eine Dividendenpolitik, die darauf abzielt, die Dividende im Laufe der Zeit kontinuierlich zu steigern und diese vierteljährlich auszuschütten. Jährlich unterbreitet der Vorstand, nach vorheriger Genehmigung durch den Aufsichtsrat, der Hauptversammlung einen Vorschlag zur Höhe der Dividende für das Vorjahr, wobei bereits geleistete Zwischendividenden berücksichtigt werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde von der Hauptversammlung am 23. April 2025 ein Vorschlag für eine Schlussdividende von 1,84 EUR pro Stammaktie genehmigt. Zusammen mit den zwei im Geschäftsjahr 2024 gezahlten Zwischendividenden und der im Februar 2025 gezahlten Zwischendividende, jeweils 1,52 EUR pro Stammaktie, ergibt sich eine Gesamtdividende für 2024 von 6,40 EUR pro Stammaktie. Dies entspricht einer Steigerung von 4,9 Prozent im Vergleich zu 2023, als 6,10 EUR ausgeschüttet wurden.

Eine Woche vor dem ex-Dividende-Tag, also heute, notiert die ASML-Aktie an der Euronext Amsterdam zeitweise 0,54 Prozent tiefer bei 630,10 EUR.

