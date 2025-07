Analysten überzeugt

Der US-Telekomkonzern Verizon ist nach unerwartet guten Geschäften im zweiten Quartal zuversichtlicher bei seiner Jahresprognose.

Der bereinigte Gewinn je Aktie dürfte im Gesamtjahr um ein bis drei Prozent zulegen, teilte das Unternehmen am Montag in New York mit. Bisher hatte Verizon-Chef Hans Vestberg am unteren Ende der Bandbreite auch noch einen stagnierenden Gewinn für möglich gehalten. Beim Ausblick auf den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) geht der Manager nun von 19,5 bis 20,5 Milliarden US-Dollar aus (16,8-17,6 Mrd Euro). Bisher waren 17,5 bis 18,5 Milliarden avisiert. Analysten hatten mit einem Wert im oberen Bereich der alten Spanne gerechnet. Die Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel an der NYSE zuletzt um 4,85 Prozent an auf 42,82 US-Dollar.

Neben dem guten Abschneiden in den ersten sechs Monaten sei auch eine günstige Steuerreform für die besseren Aussichten verantwortlich, hieß es von dem Rivalen der Deutsche Telekom-Tochter T-Mobile US. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz von Verizon aus dem operativen Geschäft vor allem dank hoher Geräteverkäufe überraschend kräftig um 5,2 Prozent auf 34,5 Milliarden Dollar. Unter dem Strich zog der auf die Anteilseigner entfallende Gewinn um 8,9 Prozent auf 5,0 Milliarden Dollar an. Bereinigt um Sonderposten waren das je Aktie 1,22 Dollar und etwas mehr als von Analysten zuvor erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX)