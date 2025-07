Schwacher Handel: Dow Jones sackt zum Handelsende ab

Dow Jones aktuell

Der Dow Jones bewegte sich am Abend im Minus.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,98 Prozent leichter bei 44.023,29 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 17,602 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,255 Prozent auf 44.346,15 Punkte an der Kurstafel, nach 44.459,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 44.002,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 44.504,27 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 13.06.2025, den Wert von 42.197,79 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2025, wurde der Dow Jones auf 40.368,96 Punkte taxiert. Der Dow Jones stand noch vor einem Jahr, am 15.07.2024, bei 40.211,72 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 3,85 Prozent nach oben. Bei 45.054,36 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4,04 Prozent auf 170,70 USD), Microsoft (+ 0,56 Prozent auf 505,82 USD), Amazon (+ 0,29 Prozent auf 226,35 USD), Apple (+ 0,23 Prozent auf 209,11 USD) und Coca-Cola (-0,16 Prozent auf 69,36 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil American Express (-3,20 Prozent auf 310,65 USD), UnitedHealth (-2,95 Prozent auf 291,71 USD), Merck (-2,57 Prozent auf 81,52 USD), Travelers (-1,90 Prozent auf 250,62 USD) und Sherwin-Williams (-1,58 Prozent auf 339,05 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 53.608.617 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,428 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,51 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

