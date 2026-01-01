DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,88 -2,0%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin78.988 +1,2%Euro1,1687 -0,3%Öl60,43 -0,6%Gold4.421 +2,1%
DAX-FLASH: Dax steigt Richtung Rekordhoch - Keine Venezuela-Verunsicherung

05.01.26 07:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.539,3 PKT 48,9 PKT 0,20%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX dürfte sich am Montag weiter seinem Rekordhoch von rund 24.771 Punkten aus dem Oktober nähern. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 24.648 Punkte und damit 0,4 Prozent im Plus. Damit würde sich der zuletzt gute Lauf fortsetzen; die US-Attacke auf den südamerikanischen Ölstaat Venezuela sorgt erst einmal nicht für Verunsicherung.

So gaben die Ölpreise am Montagmorgen sogar leicht nach, wohl auch weil US-Präsident Donald Trump beabsichtigt, die Förderung in dem Land mithilfe der großen US-Ölkonzerne wiederzubeleben. Perspektivisch noch niedrigere Ölpreise wären dann wohl auch positiv für die Wirtschaft. Ohnehin profitierte der deutsche Aktienmarkt zuletzt vor allem von den Hoffnungen auf eine Belebung der trägen deutschen Konjunktur im neuen Jahr.

Zudem verweist Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades auf eine moderate Bewertung des Dax im Vergleich zu den oft heiß gelaufenen US-Indizes als wichtige Triebfeder. "Es mehren sich die Anzeichen für eine signifikante Kapitalrotation: Investoren könnten Gelder aus den USA abziehen und in die preiswerteren europäischen Blue Chips umschichten."

In der neuen Woche stehen aber erst einmal eine Reihe von Konjunkturdaten auf der Agenda. Dicht gepackt ist das Programm unter anderem am Dienstag. Dann werden die Inflationsdaten für Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Am Freitag richtet sich der Fokus auf die monatlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig sind./mis/zb

Starten Sie gut gerüstet in die neue Börsenwoche – Mit unserem Webinar am Montagmorgen um 9.00 Uhr
