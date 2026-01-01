DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,61 +4,3%Nas23.409 +0,8%Bitcoin79.654 +2,0%Euro1,1716 ±-0,0%Öl61,69 +1,5%Gold4.446 +2,7%
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax auf Hoch - Konjunkturhoffnung, Dow-Rekord

05.01.26 18:23 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.868,7 PKT 329,4 PKT 1,34%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Wirtschaftsbelebung hierzulande im frisch angelaufenen Jahr sowie ein Rekordhoch an den US-Börsen hat am Montag auch dem DAX neue Bestmarken beschert. Mit plus 1,34 Prozent auf 24.868,69 Punkte verabschiedete sich das Börsenbarometer aus dem Handel. Sein letztes Rekordhoch hatte der deutsche Leitindex im Oktober markiert.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 1,53 Prozent auf 31.454,32 Zähler. Der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, tat es Dax und Dow (Dow Jones Industrial) gleich und setzte seinen Rekordkurs ebenfalls fort. Mit Gewinnen ging außerhalb der Euroregion zudem der britische FTSE 100 aus dem Tag, während der Schweizer SMI an seinem ersten Handelstag im neuen Jahr moderat nachgab.

Bereits gegen Ende 2025 hatten Anleger am deutschen Aktienmarkt zunehmend auf eine Belebung der deutschen Wirtschaft durch die schuldenfinanzierten Infrastruktur- und Rüstungsmilliarden der Bundesregierung sowie durch weniger Bürokratie gesetzt.

"Anleger scheinen fest entschlossen zu sein, die fundamentale Neuausrichtung der deutschen Wirtschaft - getragen von den Reformhoffnungen unter der Regierung Merz - in die Kurse einzupreisen", schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus ActivTrades. Dennoch bleibe die Marktdynamik vorerst fragil, da das Handelsvolumen nach den Feiertagen erst allmählich wieder anziehe.

Anleger griffen vor allem wieder bei Rüstungsaktien zu. So schnellten Rheinmetall an der Dax-Spitze um mehr als neun Prozent in die Höhe. Unter den gefragtesten Werten im MDax zogen die Aktien des Panzergetriebeherstellers RENK und die des Rüstungselektronik-Spezialisten HENSOLDT um jeweils rund acht Prozent nach oben.

Damit holten die Rüstungswerte ihre im Schlussviertel 2025 erlittenen Verluste weiter auf. Da hatten viele Anleger die zuvor sehr starken Kursentwicklungen genutzt, um Kasse zu machen - auch getrieben angesichts der Hoffnung auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine.

Rüstungswerte profitierten nun wieder davon, dass es nach wie vor keine Lösung für den Ukraine-Krieg gibt. Hinzu kommt die Eskalation des Konflikts zwischen den USA und Venezuela. Zudem droht US-Präsident Donald Trump nach dem Angriff auf Venezuela jetzt auch Kolumbien.

"Für die Finanzmärkte bedeutet dies vor allem eines: Unsicherheit", erklärte Sohlleder. Da Venezuela über signifikante Ölreserven verfüge, beobachteten Marktteilnehmer die Reaktion der Energiepreise und die daraus resultierenden Inflationserwartungen mit Argusaugen. Sollte die geopolitische Instabilität zunehmen, könnte dies den Risikoappetit der Anleger kurzfristig bremsen.

Angetrieben von einem positiven Analystenkommentar zur niederländischen ASML (ASML NV) blieben die Papiere des Branchenkollegen Aixtron (AIXTRON SE) gefragt und stiegen um weitere rund vier Prozent. Die Rally des Chipindustrie-Ausrüsters hatte im Herbst Fahrt aufgenommen. Empfehlungen der Investmentfirma Kerrisdale Capital und anschließend auch anderer Analystenhäuser hatten Schwung verliehen. Im Kielwasser dessen zogen auch die Anteilsscheine des Halbleiterindustrie-Zulieferers Siltronic an der Spitze des Nebenwerte-Index SDAX deutlich an.

Die Aktie des Rückversicherers Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) geriet dagegen zeitweise unter Druck und auch Hannover Re (Hannover Rück) gaben zeitweise nach. Im Januar werden die Preise für Policen neu verhandelt und mehrere Analysten verwiesen darauf, dass die goldenen Zeiten nun vorerst vorbei seien./ck/jha/

--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

