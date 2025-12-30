DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +2,2%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.892 +1,8%Euro1,1725 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.330 +0,4%
Börse New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

02.01.26 22:32 Uhr
Am Abend herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
532,30 EUR -66,00 EUR -11,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
341,70 EUR -23,65 EUR -6,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comfort Systems USA IncShs
790,00 EUR -6,50 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Gartner Inc.
214,30 EUR 0,60 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
153,82 EUR 5,32 EUR 3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lyondellbasell Industries N.V.
37,05 EUR 0,94 EUR 2,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
268,90 EUR 16,65 EUR 6,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,18 EUR 0,82 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
143,56 EUR -13,24 EUR -8,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Progressive Corp.
179,82 EUR -13,74 EUR -7,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
275,24 USD 37,86 USD 15,95%
Charts|News|Analysen
Western Digital Corp.
157,20 EUR 4,68 EUR 3,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.858,5 PKT 13,0 PKT 0,19%
Charts|News|Analysen

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6.858,47 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 54,507 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,501 Prozent auf 6.879,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.845,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.894,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.824,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0,654 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 02.12.2025, den Stand von 6.829,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.715,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.868,55 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell SanDisk (+ 15,95 Prozent auf 275,24 USD), Micron Technology (+ 10,51 Prozent auf 315,42 USD), Western Digital (+ 8,96 Prozent auf 187,70 USD), Lam Research (+ 8,11 Prozent auf 185,06 USD) und Comfort Systems USA (+ 7,54 Prozent auf 1.003,64 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen AppLovin (-8,24 Prozent auf 618,32 USD), Progressive (-6,85 Prozent auf 212,12 USD), Gartner (-6,04 Prozent auf 237,03 USD), Palantir (-5,56 Prozent auf 167,86 USD) und Carvana (-5,16 Prozent auf 400,25 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.666.215 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,863 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Lyondellbasell Industries-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
