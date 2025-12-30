Börse New York: S&P 500 notiert zum Ende des Freitagshandels im Plus

Index im Fokus

Am Abend herrschte in New York ein ruhiger Handel.

Schlussendlich schloss der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 6.858,47 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 54,507 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,501 Prozent auf 6.879,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.845,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 6.894,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6.824,31 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der S&P 500 bereits um 0,654 Prozent nach. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 02.12.2025, den Stand von 6.829,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.10.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.715,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, bewegte sich der S&P 500 bei 5.868,55 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell SanDisk (+ 15,95 Prozent auf 275,24 USD), Micron Technology (+ 10,51 Prozent auf 315,42 USD), Western Digital (+ 8,96 Prozent auf 187,70 USD), Lam Research (+ 8,11 Prozent auf 185,06 USD) und Comfort Systems USA (+ 7,54 Prozent auf 1.003,64 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen AppLovin (-8,24 Prozent auf 618,32 USD), Progressive (-6,85 Prozent auf 212,12 USD), Gartner (-6,04 Prozent auf 237,03 USD), Palantir (-5,56 Prozent auf 167,86 USD) und Carvana (-5,16 Prozent auf 400,25 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 35.666.215 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,863 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Lyondellbasell Industries-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,66 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

