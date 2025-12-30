Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

Kursentwicklung im Fokus

Der NASDAQ 100 zeigte sich heute wenig bewegt.

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 25.206,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,09 Prozent auf 25.524,27 Punkte an der Kurstafel, nach 25.249,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.597,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.086,36 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,01 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.555,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.892,76 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, bei 20.975,62 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 10,51 Prozent auf 315,42 USD), ASML (+ 8,78 Prozent auf 1.163,78 USD), Lam Research (+ 8,11 Prozent auf 185,06 USD), Intel (+ 6,72 Prozent auf 39,38 USD) und Enphase Energy (+ 5,30 Prozent auf 33,75 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-8,24 Prozent auf 618,32 USD), Palantir (-5,56 Prozent auf 167,86 USD), Intuit (-4,98 Prozent auf 629,46 USD), Adobe (-4,77 Prozent auf 333,30 USD) und Atlassian (-4,55 Prozent auf 154,76 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.666.215 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,863 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Charter A-Aktie weist mit 4,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

