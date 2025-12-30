DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,85 +2,2%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin76.892 +1,8%Euro1,1725 -0,2%Öl60,80 -0,2%Gold4.330 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
Dezember 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat Dezember 2025: So bewegten sich die MDAX-Aktien im abgelaufenen Monat
Dezember 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus Dezember 2025: So schlugen die TecDAX-Aktien im vergangenen Monat aus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende

02.01.26 22:32 Uhr
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 verliert zum Handelsende | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigte sich heute wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
286,05 EUR -12,40 EUR -4,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AppLovin Corp
532,30 EUR -66,00 EUR -11,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML Holding NV NY Registered Shs
988,00 EUR 76,00 EUR 8,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Atlassian
137,06 EUR -1,24 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
179,44 EUR 3,90 EUR 2,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
28,68 EUR 0,71 EUR 2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
33,80 EUR 2,39 EUR 7,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intuit Inc.
538,00 EUR -31,80 EUR -5,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
20,80 EUR 0,17 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lam Research Corp.
153,82 EUR 5,32 EUR 3,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
268,90 EUR 16,65 EUR 6,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,18 EUR 0,82 EUR 0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palantir
143,56 EUR -13,24 EUR -8,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
188,42 EUR -3,80 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
25.206,2 PKT -43,7 PKT -0,17%
Charts|News|Analysen

Letztendlich beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 25.206,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,09 Prozent auf 25.524,27 Punkte an der Kurstafel, nach 25.249,85 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25.597,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.086,36 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der NASDAQ 100 bereits um 1,01 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 02.12.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25.555,86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 24.892,76 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, bei 20.975,62 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Micron Technology (+ 10,51 Prozent auf 315,42 USD), ASML (+ 8,78 Prozent auf 1.163,78 USD), Lam Research (+ 8,11 Prozent auf 185,06 USD), Intel (+ 6,72 Prozent auf 39,38 USD) und Enphase Energy (+ 5,30 Prozent auf 33,75 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil AppLovin (-8,24 Prozent auf 618,32 USD), Palantir (-5,56 Prozent auf 167,86 USD), Intuit (-4,98 Prozent auf 629,46 USD), Adobe (-4,77 Prozent auf 333,30 USD) und Atlassian (-4,55 Prozent auf 154,76 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 35.666.215 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,863 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Charter A-Aktie weist mit 4,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen