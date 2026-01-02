MÄRKTE ASIEN/Technologierally setzt sich fort

DOW JONES--Die technologiegetriebene Rally an den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft fort. Da zuletzt noch nicht alle Handelsplätze geöffnet waren, vollziehen einige Börsen der Region die Aufschläge vom vergangenen Freitag nach - so wie in Japan. Händler sprechen von einem ungebrochenen KI-Boom. Die Risikobereitschaft unter Anlegern scheint von den geopolitischen Spannungen weitgehend unberührt, nachdem die USA einen Angriff auf Venezuela gestartet und Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen hatten.

Der marktbreite Topix in Japan und der südkoreanische Kospi verbuchen Allzeithochs. Der japanische Leitindex Nikkei-225 steigt auf ein Zweimonatshoch und legt um 3,4 Prozent auf 52.033 Punkte zu. Die Chiptitel Advantest und Tokyo Electron ziehen um über 6 Prozent an. Der Kospi legt um weitere 3,2 Prozent zu - die schwer gewichteten Samsung Electronics schnellen um 7,8 Prozent in die Höhe, nachdem die Titel bereits am Freitag Rekordstände markiert hatten.

In China stagniert der HSI in Hongkong und Shanghai-Composite gewinnt 1,2 Prozent. Der HSI hatte bereits am Freitag deutlich zugelegt, auf dem Festland werden diese Aufschläge nun nachgeholt, weil dort erst jetzt wieder gehandelt wird. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,0 (November: 52,1) Punkte - blieb damit aber im Expansion anzeigenden Bereich. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 49,7 (Vormonat: 49,5) Punkte gestiegen.

Der australische S&P/ASX-200 schloss unverändert. Technologiewerte spielen in diesem Index keine Rolle.

INDEX zuletzt +/- % Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.728,60 +0,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 52.033,24 +3,4% 07:00

Kospi (Seoul) 4.446,60 +3,2% 07:30

Shanghai-Comp. 4.016,77 +1,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.344,69 +0,0% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:14

EUR/USD 1,1681 -0,3 1,1714 1,1745

EUR/JPY 183,60 -0,0 183,67 184,29

EUR/GBP 0,8702 -0,1 0,8707 0,8721

GBP/USD 1,3422 -0,2 1,3450 1,3468

USD/JPY 157,19 0,3 156,77 156,91

USD/KRW 1.447,73 0,4 1.442,48 1.444,13

USD/CNY 7,0276 0,1 7,0207 7,0183

USD/CNH 6,9787 0,1 6,9711 6,9710

USD/HKD 7,7894 -0,0 7,7917 7,7907

AUD/USD 0,6672 -0,2 0,6686 0,6692

NZD/USD 0,5749 -0,2 0,5758 0,5759

BTC/USD 92.396,70 1,3 91.205,90 88.935,45

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD

WTI/Nymex 56,89 57,32 -0,8% -0,43

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold 4.419,55 4.332,42 +2,0% +87,13

Silber 75,48 72,858 +3,6% +2,62

Platin 1.897,24 1.827,82 +3,8% +69,42

Kupfer 5,80 5,64 +2,8% +0,16

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

