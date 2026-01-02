DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,87 -2,0%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin78.988 +1,2%Euro1,1687 -0,3%Öl60,43 -0,6%Gold4.421 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
ExxonMobil 852549 Chevron 852552 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mehrheitlich höher - Nikkei beflügelt -- Trump: US-Militäreinsatz in Venezuela -- RWE-Chef sieht sinkende Energiekosten -- BASF eröffnet Werk in Zhanjiang
Top News
Air-France-KLM-Aktie: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs Air-France-KLM-Aktie: Ungeplante Landung in München wegen Schmorgeruchs
BASF-Aktie: Werk in Zhanjiang vor Start BASF-Aktie: Werk in Zhanjiang vor Start
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE ASIEN/Technologierally setzt sich fort

05.01.26 07:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
110,36 EUR 5,12 EUR 4,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
Tokyo Electron Ltd.
199,45 EUR 3,95 EUR 2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die technologiegetriebene Rally an den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft fort. Da zuletzt noch nicht alle Handelsplätze geöffnet waren, vollziehen einige Börsen der Region die Aufschläge vom vergangenen Freitag nach - so wie in Japan. Händler sprechen von einem ungebrochenen KI-Boom. Die Risikobereitschaft unter Anlegern scheint von den geopolitischen Spannungen weitgehend unberührt, nachdem die USA einen Angriff auf Venezuela gestartet und Machthaber Nicolas Maduro gefangen genommen hatten.

Wer­bung

Der marktbreite Topix in Japan und der südkoreanische Kospi verbuchen Allzeithochs. Der japanische Leitindex Nikkei-225 steigt auf ein Zweimonatshoch und legt um 3,4 Prozent auf 52.033 Punkte zu. Die Chiptitel Advantest und Tokyo Electron ziehen um über 6 Prozent an. Der Kospi legt um weitere 3,2 Prozent zu - die schwer gewichteten Samsung Electronics schnellen um 7,8 Prozent in die Höhe, nachdem die Titel bereits am Freitag Rekordstände markiert hatten.

In China stagniert der HSI in Hongkong und Shanghai-Composite gewinnt 1,2 Prozent. Der HSI hatte bereits am Freitag deutlich zugelegt, auf dem Festland werden diese Aufschläge nun nachgeholt, weil dort erst jetzt wieder gehandelt wird. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verlangsamt. Der von RatingDog und dem Researchhaus S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 52,0 (November: 52,1) Punkte - blieb damit aber im Expansion anzeigenden Bereich. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 49,7 (Vormonat: 49,5) Punkte gestiegen.

Der australische S&P/ASX-200 schloss unverändert. Technologiewerte spielen in diesem Index keine Rolle.

Wer­bung

===

INDEX zuletzt +/- % Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.728,60 +0,0% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 52.033,24 +3,4% 07:00

Kospi (Seoul) 4.446,60 +3,2% 07:30

Shanghai-Comp. 4.016,77 +1,2% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 26.344,69 +0,0% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:14

EUR/USD 1,1681 -0,3 1,1714 1,1745

EUR/JPY 183,60 -0,0 183,67 184,29

Wer­bung

EUR/GBP 0,8702 -0,1 0,8707 0,8721

GBP/USD 1,3422 -0,2 1,3450 1,3468

USD/JPY 157,19 0,3 156,77 156,91

USD/KRW 1.447,73 0,4 1.442,48 1.444,13

USD/CNY 7,0276 0,1 7,0207 7,0183

USD/CNH 6,9787 0,1 6,9711 6,9710

USD/HKD 7,7894 -0,0 7,7917 7,7907

AUD/USD 0,6672 -0,2 0,6686 0,6692

NZD/USD 0,5749 -0,2 0,5758 0,5759

BTC/USD 92.396,70 1,3 91.205,90 88.935,45

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD

WTI/Nymex 56,89 57,32 -0,8% -0,43

Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD

Gold 4.419,55 4.332,42 +2,0% +87,13

Silber 75,48 72,858 +3,6% +2,62

Platin 1.897,24 1.827,82 +3,8% +69,42

Kupfer 5,80 5,64 +2,8% +0,16

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 01:23 ET (06:23 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Advantest

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Advantest

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Samsung

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Samsung

DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
06.03.2013Samsung verkaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Samsung nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen