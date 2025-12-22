DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,3%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.999 +0,4%Euro1,1721 ±0,0%Öl61,20 +1,1%Gold4.416 +1,8%
Stärke bei Technologiewerten

Asiens Börsen teils mit kräftigen Gewinnen - Aktien von SoftBank, Advantest & Co. treiben

22.12.25 08:30 Uhr
Asiens Börsen ziehen zum Wochenstart teils kräftig an - Aktien von SoftBank, Advantest & Co. als positive Treiber | finanzen.net

Mit teils kräftigen Aufschlägen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien am Montag und setzen damit die positive Tendenz vom Freitag fort.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advantest Corp.
107,16 EUR 3,72 EUR 3,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Samsung
65,21 USD 22,88 USD 54,05%
Charts|News|Analysen
SK hynix Inc.
547.000,00 KRW -5.000,00 KRW -0,91%
Charts|News|Analysen
Indizes
Hang Seng
25.690,5 PKT 192,4 PKT 0,75%
Charts|News|Analysen
KOSPI
4.020,6 PKT 26,0 PKT 0,65%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
50.402,4 PKT 895,2 PKT 1,81%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
3.890,5 PKT 14,1 PKT 0,36%
Charts|News|Analysen

Getragen werden die Aufschläge vor allem von einer starken Erholung bei den Technologie- und Chipwerten. Besonders deutlich fallen die Kursgewinne dabei beim technologielastigen Kospi in Seoul mit 1,8 Prozent aus. Für den Nikkei-225 in Tokio geht es sogar um 1,9 Prozent nach oben. Auch hier treiben die Gewinne der Technologiewerte an. Moderater sind die Gewinne dagegen in Shanghai (+0,7%) und in Hongkong (+0,1%)

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Wie die Notenbank des Landes mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC.

Die Märkte hatten diese Entscheidung weitgehend erwartet, da Peking auf Kurs ist, sein jährliches Wachstumsziel zu erreichen. Die Notenbank hatte zu Beginn des Monats signalisiert, dass sie möglicherweise die Leitzinsen im Jahr 2026 senken wird, als Teil der Bemühungen, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren und die Verbraucherpreise zu erhöhen.

Die Sorgen um eine KI-Blase treten aktuell in den Hintergrund und treiben daher den Tech-Sektor an, heißt es. Die mit KI und Rechenzentren verbundene Nachfrage dürfte weiter robust bleiben, so die Erwartung. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen von Micron hatte Morgan Stanley als die besten in der Geschichte der US-Halbleiterindustrie außerhalb von Nvidia bezeichnet. Micron hatte außerdem die Gewinnprognose deutlich erhöht. Das Unternehmen ist für das gesamte Jahr 2026 praktisch ausverkauft.

Bei den Einzelwerten gewinnen in Tokio SoftBank 4,85 Prozent, Advantest steigen um 4,51 Prozent. In Seoul legen die Aktien der beiden Index-Schwergewichte Samsung Electronics und SK hynix um 3,3 bzw. 5,7 Prozent zu.

===

DOW JONES

Bildquellen: Denphumi / Shutterstock.com

mehr Analysen