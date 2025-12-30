Montagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 ging im Plus aus dem Handelstag.

Am Montag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 6.902,05 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54,815 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,507 Prozent höher bei 6.893,23 Punkten in den Montagshandel, nach 6.858,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.920,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.891,56 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der S&P 500 auf 6.870,40 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.715,79 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.942,47 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Valero Energy (+ 9,23 Prozent auf 180,57 USD), Schlumberger (+ 8,96 Prozent auf 43,80 USD), Halliburton (+ 7,84 Prozent auf 31,92 USD), Coinbase (+ 7,77 Prozent auf 254,92 USD) und Carvana (+ 7,45 Prozent auf 430,06 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Comcast (-4,77 Prozent auf 28,13 USD), AbbVie (-3,98 Prozent auf 220,18 USD), Campbell Soup (-3,75 Prozent auf 26,67 USD), Omnicom Group (-3,65 Prozent auf 78,35 USD) und Eli Lilly (-3,60 Prozent auf 1.041,51 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43.152.380 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Lyondellbasell Industries-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

