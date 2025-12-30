DAX24.869 +1,3%Est505.924 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 +4,1%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.352 +2,9%Euro1,1723 ±0,0%Öl61,82 +1,7%Gold4.449 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 NVIDIA 918422 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
Top News
Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026 Small-Cap-KI-Aktien und Gold: Goldman Sachs-Umfrage enthüllt Anlagetrends 2026
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500 im Blick

Montagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

05.01.26 22:32 Uhr
Montagshandel in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Der S&P 500 ging im Plus aus dem Handelstag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
187,00 EUR -6,20 EUR -3,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Campbell Soup Co.
23,00 EUR -0,92 EUR -3,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
365,95 EUR 24,25 EUR 7,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
217,75 EUR 16,65 EUR 8,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comcast Corp. (Class A)
23,89 EUR -1,42 EUR -5,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
888,10 EUR -27,90 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Halliburton Co.
28,13 EUR 4,07 EUR 16,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lyondellbasell Industries N.V.
39,08 EUR 2,03 EUR 5,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
266,25 EUR -2,65 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,08 EUR -1,10 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Omnicom Group Inc.
68,16 EUR 0,70 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schlumberger N.V. (Ltd.)
37,80 EUR 3,40 EUR 9,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Valero Energy Corp.
153,68 EUR 15,50 EUR 11,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.902,1 PKT 43,6 PKT 0,64%
Charts|News|Analysen

Am Montag verbuchte der S&P 500 via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0,64 Prozent auf 6.902,05 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 54,815 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,507 Prozent höher bei 6.893,23 Punkten in den Montagshandel, nach 6.858,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der S&P 500 bei 6.920,38 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.891,56 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 05.12.2025, wurde der S&P 500 auf 6.870,40 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.715,79 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.942,47 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Valero Energy (+ 9,23 Prozent auf 180,57 USD), Schlumberger (+ 8,96 Prozent auf 43,80 USD), Halliburton (+ 7,84 Prozent auf 31,92 USD), Coinbase (+ 7,77 Prozent auf 254,92 USD) und Carvana (+ 7,45 Prozent auf 430,06 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Comcast (-4,77 Prozent auf 28,13 USD), AbbVie (-3,98 Prozent auf 220,18 USD), Campbell Soup (-3,75 Prozent auf 26,67 USD), Omnicom Group (-3,65 Prozent auf 78,35 USD) und Eli Lilly (-3,60 Prozent auf 1.041,51 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 43.152.380 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,926 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Lyondellbasell Industries-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
09.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen