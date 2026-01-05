DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,36 -1,0%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.977 -0,2%Euro1,1687 -0,3%Öl60,59 -1,9%Gold4.497 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Chevron 852552 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street beendet Handel im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS im Fokus
Top News
Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an Infineon-Aktie mit deutlichem Kursplus: Positiver Ausblick von Microchip Technology schiebt an
Tesla-Aktie unter Druck: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung Tesla-Aktie unter Druck: UBS bestätigt Verkaufsempfehlung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

MÄRKTE USA/Freundlich - Dow und S&P-500 auf Rekordhoch

06.01.26 22:10 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
183,00 EUR -5,30 EUR -2,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eli Lilly
907,30 EUR 19,20 EUR 2,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
64,25 EUR 8,27 EUR 14,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,24 EUR 0,16 EUR 0,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SanDisk Corp When Issue
349,63 USD 75,55 USD 27,56%
Charts|News|Analysen
Seagate Technology
281,50 EUR 36,10 EUR 14,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STAAR Surgical Company
20,22 EUR 0,15 EUR 0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ventyx Biosciences Inc Registered Shs
10,05 USD 2,23 USD 28,52%
Charts|News|Analysen
Western Digital Corp.
188,10 EUR 28,06 EUR 17,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Mit einer freundlichen Tendenz hat sich die Wall Street am Dienstag gezeigt. Zinssenkungshoffnungen stützten die Kurse erneut, wie es aus dem Handel hieß. Ansonsten warteten die Anleger auf die wichtigen Arbeitsmarktdaten für Dezember, die am Freitag veröffentlicht werden sollen. Die Entwicklungen um Venezuela belasteten die Stimmung weiterhin nicht. Dow Jones und S&P-500 stiegen auf Rekordhochs. Der Dow-Jones-Index gewann 1,0 Prozent auf 49.462 Punkte. Der S&P-500 kletterte um 0,6 Prozent, und der Nasdaq-Composite erhöhte sich um ebenfalls 0,6 Prozent. Vorläufigen Angaben zufolge wurden an der Nyse 1.785 (Montag: 1.910) Kursgewinner gezählt und 986 (860) -verlierer, während 54 (74) Titel unverändert schlossen.

Wer­bung

Im Fokus stand der Technologie-Sektor, nachdem Nvidia früher als erwartet schnellere KI-Chips vorgestellt hatte. Die Nvidia-Aktie sank indessen um 0,5 Prozent. CEO Jensen Huang präsentierte auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas die neuesten KI-Serversysteme, bekannt als "Vera Rubin". Diese kommen im zweiten Halbjahr 2026 in den Verkauf. Normalerweise enthüllt Nvidia Details zu Spezifikationen und Fähigkeiten der neuesten Chips auf der Frühjahrs-Entwicklerkonferenz im Silicon Valley. Dieses Jahr hätten die für KI erforderliche Komplexität der Berechnungen und die immense Nachfrage nach fortschrittlichen Prozessoren zum Trainieren und Betreiben von Modellen die Halbleiterindustrie dazu veranlasst, schneller zu handeln, sagte Huang.

Die Papiere von Advanced Micro Devices verloren 3,1 Prozent. Der Chip-Hersteller hatte auf der CES seine neueste Generation von Mobil- und Desktop-Prozessoren vorgestellt. Seine Aktie hatte allerdings im vergangenen Jahr um gut 70 Prozent zugelegt. Microchip Technology kletterten mit einem erhöhten Umsatzausblick um 11,6 Prozent in die Höhe.

Steil nach oben ging es mit den Aktien einiger Hersteller von Speicherprodukten. Sandisk und Western Digital sprangen um 27,6 und 16,8 Prozent nach oben. Der Kurs von Seagate machte einen Satz von 14 Prozent. Einen nachrichtlichen Hintergrund hatte der Kursanstieg nicht. Beobachter verwiesen jedoch auf das weltweit knappe Angebot an Speicherchips und die Erwartung, dass sich die Angebotsengpässe verschärfen werden.

Wer­bung

Um 6,9 Prozent sackte der Kurs von Staar Surgical ab. Der Augenheilkundespezialist Alcon wird das Unternehmen nun doch nicht übernehmen, nachdem die Staar-Aktionäre die Transaktion abgelehnt haben. Ebenfalls im Pharmasektor gewannen Eli Lilly 2,2 Prozent. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge steht das Unternehmen vor der Übernahme des Biotech-Unternehmens Ventyx Biosciences (+28,5%) für über 1 Milliarde Dollar. Ventyx entwickelt Medikamente zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten war übersichtlich. Es wurde nur der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Dienstleistungssektor in zweiter Lesung veröffentlicht. Der Index schwächte sich etwas deutlicher ab als erwartet, was Zinssenkungsspekulationen untermauerte.

Die Renditen am US-Anleihemarkt holten einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 2 Basispunkte auf 4,19 Prozent. Die Anleger sähen über geopolitische Risiken hinweg, hieß es. Gleichwohl habe am Montag der unter den Prognosen liegende ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe an die fragilen Aussichten erinnert, gepaart mit Signalen eines sich abkühlenden Arbeitsmarktes. "Eine Fortsetzung schwacher Daten würde wahrscheinlich die Erwartungen einer "dovisheren" Haltung der Fed im Jahr 2026 bestärken, wobei die Märkte derzeit zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende einpreisen", so Frank Walbaum von Naga.

Wer­bung

Der Dollar legte erneut leicht zu - der Dollar-Index gewann x,x Prozent. Das US-Geopolitik könnte eine Abkehr vom Dollar als Weltreservewährung beschleunigen, so Jefferies-Ökonom Mohit Kumar. "Die neue politische Ordnung wird dazu führen, dass die Länder ihre Abhängigkeit vom Dollar als Reservewährung verringern", ergänzte er. Jefferies bevorzuge Gold und Metalle im Allgemeinen als beste Möglichkeit zur Diversifizierung weg vom Dollar, so der Ökonom.

Der Goldpreis baute die kräftigen Vortagesgewinne noch aus. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,1 Prozent auf 4.495 Dollar. Silber legte um weitere x,x Prozent zu. Der Fokus liege auf den anstehenden US-Daten im weiteren Wochenverlauf, die Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank liefern könnten, hieß es.

Die Ölpreise gaben ihre Vortagesgewinne ab. Der WTI-Preis fiel um 2,3 Prozent. Die US-Intervention in Venezuela ändert nichts an den Ölpreisprognosen von Morningstar. Venezuela werde Jahre umfangreicher Kapital-Investitionen benötigen, um seine Ölinfrastruktur zu modernisieren, so Analyst Joshua Aguilar. Morningstar hält an seinen mittelfristigen Ölpreisprognosen von 65 US-Dollar pro Barrel für Brent und 60 US-Dollar pro Barrel für WTI fest. Es könnte zwar eine gewisse Aufwärtsbewegung der Preise geben, diese werde aber wahrscheinlich nur von kurzer Dauer sein.

===

zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.462,08 +1,0% 484,90 +1,9%

S&P-500 6.944,82 +0,6% 42,77 +0,8%

NASDAQ Comp 23.547,17 +0,6% 151,35 +0,7%

NASDAQ 100 25.639,71 +0,9% 238,39 +0,6%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,1687 -0,3% 1,1719 1,1708 -0,2%

EUR/JPY 183,09 -0,2% 183,41 183,25 -0,4%

EUR/CHF 0,9299 +0,2% 0,9281 0,9287 -0,3%

EUR/GBP 0,8658 +0,0% 0,8654 0,8668 -0,8%

USD/JPY 156,66 +0,1% 156,52 156,52 -0,2%

GBP/USD 1,3499 -0,3% 1,3542 1,3508 +0,5%

USD/CNY 7,0264 -0,0% 7,0283 7,0363 +0,0%

USD/CNH 6,9821 -0,0% 6,9842 6,9911 +0,1%

AUS/USD 0,6740 +0,4% 0,6715 0,6711 +0,6%

Bitcoin/USD 92.381,15 -1,9% 94.174,55 93.843,55 +6,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,98 58,32 -2,3% -1,34 +1,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.494,56 4.445,75 +1,1% 48,81 +2,9%

Silber 81,31 76,48 +6,3% 4,83 +7,3%

Platin 2.073,49 1.942,34 +6,8% 131,15 +10,8%

Kupfer 5,99 5,92 +1,2% 0,07 +45,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2026 16:11 ET (21:11 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: AMD (Advanced Micro Devices) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AMD (Advanced Micro Devices)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AMD (Advanced Micro Devices)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
15:21NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15:21NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen