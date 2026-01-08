DAX25.127 ±0,0%Est505.904 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 -0,7%Nas23.480 -0,4%Bitcoin78.080 +0,1%Euro1,1648 -0,1%Öl62,63 -0,1%Gold4.473 -0,1%
Top News
10 vor 9

Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

09.01.26 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.127,5 PKT 5,2 PKT 0,02%
Charts|News|Analysen
Hang Seng
26.149,3 PKT -309,6 PKT -1,17%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
51.939,9 PKT 822,6 PKT 1,61%
Charts|News|Analysen
Shanghai Composite
4.083,0 PKT -2,8 PKT -0,07%
Charts|News|Analysen

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas stärker erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise leicht im Plus

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 zeitweise 1,56 Prozent auf 51.914,36 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,61 Prozent auf 4.107,93 Zähler.
Der Hang Seng in Hongkong weist daneben ein Plus von 0,23 Prozent auf 26.210,60 Einheiten aus.

3. Tilray-Aktie stärker: Verluste reduziert - Umsatzerwartungen übertroffen

Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Donnerstag als erster großer Vertreter seiner Branche die Bücher zum abgelaufenen Quartal geöffnet. Zur Nachricht

4. TKMS-Aktie springt hoch: Übernahme von Kieler Werft GYNK angestrebt

Der Marineschiffbauer TKMS ist an einer Übernahme der Kieler Werft German Naval Yards (GNYK) interessiert. TKMS habe ein nicht bindendes Angebot abgegeben, sagte ein Unternehmenssprecher der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Donnerstag. Zur Nachricht

5. Aktien von Glencore und Rio Tinto im Fokus: Fusionsverhandlungen wieder aufgenommen

Glencore bestätigte am Donnerstag einen Artikel der Financial Times, die berichtet hatte, dass Glencore sich in vorläufigen Verhandlungen mit Rio Tinto über die Zusammenlegung einiger oder aller Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen befinde. Zur Nachricht

6. Frankfurt und BVB eröffnen das Bundesliga-Jahr 2026

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund eröffnen an diesem Freitag in der Fußball-Bundesliga das Jahr 2026. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte im Rennen um die Europapokal-Qualifikation. Zur Nachricht

7. GM schreibt Milliarden auf Elektroautos ab

Der US-Autobauer General Motors (GM) muss wie sein Rivale Ford hohe Abschreibungen auf seine Elektroautos vornehmen. Zur Nachricht

8. Merck & Co. prüft offenbar Milliardenübernahme von Revolution Medicines

Der US-Pharmakonzern Merck & Co will einem Zeitungsbericht zufolge den Krebsmittelspezialisten Revolution Medicines übernehmen. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise zeigen sich uneins. So verteuerte sich der WTI um 0,44 auf 58,20 Dollar, während Brent um 0,32 auf 62,38 Dollar fiel.

10. Euro verliert zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1650 US-Dollar und damit etwas weniger als am Vortag.

Bildquellen: asiandelight / Shutterstock.com

