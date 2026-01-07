Aktientausch möglich

Glencore und Rio Tinto verhandeln wieder über einen möglichen Zusammenschluss, durch den der weltgrößte Bergbaukonzern entstehen könnte.

Glencore bestätigte am Donnerstag einen Artikel der Financial Times, die berichtet hatte, dass Glencore sich in vorläufigen Verhandlungen mit Rio Tinto über die Zusammenlegung einiger oder aller Geschäftsbereiche der beiden Unternehmen befinde. Rio Tinto reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Wie die in der Schweiz ansässige Glencore mitteilte, könnte die Fusion über einen Aktientausch vollzogen werden. Es werde erwartet, dass Rio Tinto mit Sitz in Großbritannien und Australien, Glencore im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Vergleichsplans übernehmen werde, teilte Glencore mit.

Glencore hat Daten von Factset zufolge eine Marktkapitalisierung von etwa 67,44 Milliarden US-Dollar. Rio Tinto ist an der Börse etwa 145,32 Milliarden Dollar wert.

Im Jahr 2014 hatte Rio Tinto ein Fusionsangebot von Glencore abgelehnt.

DOW JONES