Am Freitag dürfte sich das deutsche Börsenbarometer weiter über der Marke von 25.000 Punkten behaupten. Im Fokus steht der US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag veröffentlicht wird.

Der DAX hatte im Donnerstagshandel neue Allzeithochs erklommen. Am Freitag dürfte er zunächst konsolidieren.

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Donnerstag hatte der DAX bei 25.217,52 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 25.127,46 Zählern in den Feierabend gegangen, was auch einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutet hatte.

Januar-Effekt

"Der DAX arbeitet weiter am sogenannten Januar-Effekt", schreibt der Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker Robomarkets. Dabei handele es sich um das Börsenphänomen einer überdurchschnittlich guten Entwicklung im ersten Jahresmonat. Gründe dafür reichten von neu investiertem Kapital über steuerlich motivierte Verkäufe im Dezember bis hin zu Optimismus nach dem Jahreswechsel.

US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Gute Stimmung herrscht an den Aktienmärkten, obwohl sich die geopolitische Gesamtlage zu Beginn des neuen Jahres nicht verbessert hat. Die Politik von US-Präsident Donald Trump macht wieder mehr Schlagzeilen, während sich im Iran Proteste zuspitzen. Kritisch im Fokus dürfte am Freitag aber vor allem der Arbeitsmarktbericht aus den USA stehen, der eine besondere Bedeutung für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat.

