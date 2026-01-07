DAX25.126 ±0,0%Est505.903 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 +0,8%Nas23.451 -0,6%Bitcoin77.741 -0,5%Euro1,1654 -0,2%Öl61,21 +1,4%Gold4.460 +0,1%
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Trump will Militärausgaben erhöhen - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS? Trump will Militärausgaben erhöhen - Auswirkungen auf Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS?
Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO Suchst Du einen Online Broker, der mehr bietet? Clever und flexibel traden mit finanzen.net ZERO
Wettlauf

Aktienkampf um den Börsenthron: Alphabet überholt erstmals seit 2019 Apple und rückt NVIDIA näher

08.01.26 17:17 Uhr
NASDAQ-Aktien im Kampf um den Börsenthron: Alphabet zieht erstmals seit 2019 an Apple vorbei und rückt näher an NVIDIA | finanzen.net

Der Tech-Gigant Alphabet ist erstmals seit 2019 wieder wertvoller als iKonzern Apple. Damit sichert sich die Google-Mutter nach Jahren wieder erstmalig den zweiten Platz.

• Wettrennen um Börsenspitze im Blick
• Alphabet erstmals seit 2018 wieder auf 2. Platz
• Alphabet-Aktie steigt in 12 Monaten um 65,15 Prozent

2025: Kampf um den Börsenthron

Im Jahr 2025 hat die "Künstliche Intelligenz" die Rangordnung der wertvollsten Unternehmen der Welt einige Male aufgemischt. Während in den Vorjahren meist Apple und Microsoft den ersten Platz unter sich ausmachten, entwickelte sich 2025 ein Dreikampf der Giganten, bei dem die Führungsposition mehrfach wechselte.

Zum Ende des Jahres 2025 lieferten die Auswertungen jedoch ein klares Bild der neuen Hierarchie. NVIDIA sicherte sich den Börsenthron mit einem beeindruckenden Wert von rund 4,5 bis 4,6 Billionen US-Dollar. Damit ist der Konzern fast doppelt so viel wert wie alle 40 Unternehmen im deutschen DAX zusammen. Apple folgte auf dem zweiten Platz (ca. 4 Billionen US-Dollar), während Alphabet (Google) in einem starken Schlussspurt Microsoft vom dritten Platz verdrängen konnte.

Alphabet konnte erstmals seit 2019 wieder Apple überholen

Während sich NVIDIA mit einer Marktkapitalisierung von zuletzt 4,6 Billionen US-Dollar weiterhin an der Börsenspitze halten kann, konnte Alphabet nach einem starken Kursanstieg am Mittwoch erstmals seit 2019 wieder Apple bei der Marktkapitalisierung überholen, wie MarketWatch erklärt. Die Aktie des Google-Mutterkonzerns legte am Mittwoch um mehr als zwei Prozent zu und erreichte damit einen Börsenwert von 3,89 Billionen US-Dollar. Damit liegt Alphabet knapp vor Apple, dessen Marktkapitalisierung nach einem Kursrückgang zurück fiel. Es ist das erste Mal seit Februar 2018, dass Alphabet wieder das zweitwertvollste Unternehmen der USA ist. Zuletzt lag die Marktkapitalisierung von Alphabet bei 3,89 Billionen US-Dollar, während der Wert von Apple bei 3,85 Billionen US-Dollar lag.

In den vergangenen zwölf Monaten ist der Alphabet-Kurs um 65,15 Prozent gestiegen. Das Unternehmen konnte sich im KI-Wettlauf klar positionieren und die Sorgen zerstreuen, die Google-Suche könne durch ChatGPT verdrängt werden. Besonders das Gemini-Modell, Googles eigene KI-Plattform, hat die Nutzung und das Vertrauen in die Technologie deutlich erhöht. Laut BNP-Analyst Nick Jones ist Google "möglicherweise auf dem besten Weg, die dominierende KI-Plattform zu werden".

Auch technologisch rückt Alphabet näher an NVIDIA heran: Mit den selbst entwickelten Tensor-Prozessoren (TPUs) will Google künftig KI-Chips in großem Maßstab liefern - unter anderem an Anthropic und möglicherweise auch an Meta. Analyst Gil Luria (DA Davidson) schätzt, dass Googles TPU- und DeepMind-Sparte zusammen einen Wert von bis zu einer Billion US-Dollar erreichen könnten, falls sie eigenständig gelistet würden.

Darüber hinaus stärkt Alphabet mit seiner Tochter Waymo seine Position im Zukunftsmarkt der Robotaxis. Waymo plant laut Medienberichten, mehr als 15 Milliarden US-Dollar frisches Kapital bei einer Bewertung von rund 110 Milliarden US-Dollar einzuwerben.

Apple hingegen kämpft derzeit mit einer schwachen Anlegerstimmung. Das Unternehmen hat KI-Funktionen mehrfach verschoben und gilt im Innovationsrennen der Tech-Giganten als Nachzügler.

So reagieren die Aktien

Die Alphabet C-Aktie verzeichnet im NASDAQ-Handel zeitweise ein Plus von 1,83 Prozent auf 328,32 US-Dollar. Die Apple-Aktie verliert hingegen 1,61 Prozent auf 256,14 US-Dollar.

Ob sich der Kampf um den Börsenthron auch im neuen Jahr in der gleichen Intensität fortsetzen wird wie im Jahr 2025, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images, r.classen / Shutterstock.com

