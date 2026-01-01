OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH / Skoda Auto 2025: 1.043.900 Fahrzeuge an ...

Skoda Auto 2025: 1.043.900 Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert,

drittbestverkaufte Automarke Europas (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Hohe Kundennachfrage: Skoda Auto steigert 2025

weltweite Auslieferungen an Kunden um 12,7 % gegenüber dem Vorjahr

> Meilenstein in Europa: Skoda wurde mit 836.200 ausgelieferten Fahrzeugen (+9,9

%) zur drittbestverkauften Automarke Europas in seinem Kernmarkt (EU 27+4)

> Beschleunigte Elektrifizierung: Die Auslieferungen von batterieelektrischen

Fahrzeugen (BEV) verdoppelten sich auf 174.900 (+119,8 % gegenüber dem Vorjahr),

während Plug-in-Hybride (PHEV) insgesamt 43.800 (+108,6 %) erreichten; In Europa

wurde jedes vierte Skoda Modell (25,7 %) mit einem Stecker ausgeliefert (+116,5

%)

> Weltweit meistverkaufte Modelle: Der Octavia blieb das meistverkaufte Modell

von Skoda (190.300), gefolgt von Kodiaq (130.400), Kamiq (125.900) und Fabia

(119.100).

> Die Internationalisierung schreitet weiter voran: Rekordauslieferungen in

Indien mit 70.600 Fahrzeugen (+96,1 %), Start der lokalen Produktion in Vietnam,

Ausbau der Präsenz in der ASEAN-Region und im Nahen Osten, Wachstum in der

Türkei und Nordafrika

Skoda Auto lieferte weltweit 1.043.900 Fahrzeuge (+12,7 %) an Kunden aus und

verzeichnete damit das stärkste Verkaufsergebnis der letzten sechs Jahre. In

Europa (EU 27+4) lieferte Skoda 836.200 Fahrzeuge (+9,9 %) aus und wurde damit

erstmals zur drittbestverkauften Automarke in seinem Kernmarkt. Ein wichtiger

Treiber für diese Leistung war der Erfolg der BEV- und PHEV-Modelle von Skoda:

Jedes vierte Skoda Modell (25,7 %) wurde mit einem Stecker ausgeliefert. Darüber

hinaus ließ die starke Nachfrage nach dem Elroq und dem Enyaq Skoda auf den

vierten Platz unter den Elektrofahrzeuganbietern in Europa springen. Deutschland

bleibt mit 211.100 Auslieferungen (+12,8 %) der größte Markt für Skoda, gefolgt

von der Tschechischen Republik, dem Vereinigten Königreich, Indien und Polen.

Die meistverkauften Modelle waren der Octavia, der Kodiaq, der Kamiq, der Fabia

und der Karoq. Auch die Internationalisierung setzte sich weiter fort: Die

Auslieferungen in Indien verdoppelten sich nahezu auf 70.600 Fahrzeuge (+96,1

%), während in Vietnam die Produktion des Slavia und des Kushaq aufgenommen

wurde. 2026 werden zwei neue Elektromodelle auf den Markt kommen: Der urbane

Crossover Epiq und das siebensitzige Familien-SUV Peaq werden das

vollelektrische Portfolio von Skoda verdoppeln.

Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, sagt: "Skoda Auto erreicht neue Erfolgslevel.

Im Jahr 2025 haben wir die Marke von einer Million ausgelieferten Fahrzeugen

überschritten, wodurch Skoda zur drittbestverkauften Automarke in Europa,

unserem Kernmarkt,geworden ist. Diese Leistung spiegelt das herausragende

Engagement unserer Skodianer weltweit, die Stärke unserer Partner im Handel und

das Vertrauen unserer Kunden wider. Zusammen mit unseren Vertriebspartnern

verkaufen wir nicht nur Produkte - wir bieten zuverlässige Mobilität,

zugängliche Technologie und hochwertigen Service über die gesamte Customer

Journey. Unser robustes Geschäftsmodell ermöglicht es uns, wettbewerbsfähige

Fahrzeuge anzubieten und gleichzeitig durch einen starken Kundendienst, digitale

Services und persönliche Kundenbetreuung einen langfristigen Wert zu sichern.

Das vergangene Jahr war auch von einer starken Dynamik unserer internationalen

Wachstumsstrategie geprägt, mit anhaltender Zugkraft in Indien, ASEAN und dem

Nahen Osten. Unser Ansatz der freien Wahl bei den Antrieben - von

hocheffizienten Verbrennungsmotoren über Mild- und Plug-in-Hybride bis hin zu

einem wachsenden Portfolio an praktischen Elektrofahrzeugen - findet bei den

Kunden eindeutig Anklang. Mit Blick auf die Zukunft freuen wir uns darauf, mit

den bevorstehenden Weltpremieren von zwei brandneuen, vollelektrischen Modellen

auf diesem Erfolg aufzubauen: dem urbanen SUV Epiq und dem Siebensitzer Peaq,

unserem neuen Flaggschiff. Diese Fahrzeuge werden unser vollelektrisches

Portfolio verdoppeln und die Elektromobilität noch zugänglicher machen,

unterstützt durch ein starkes Händlernetz und umfassende Dienstleistungen, die

den Kunden in jeder Phase Vertrauen geben."

Martin Jahn, Vorstandsmitglied für Vertrieb und Marketing bei Skoda Auto, fügt

hinzu: "Unsere weltweiten Auslieferungen an Kunden sind deutlich gestiegen, was

zu einem Anstieg von 12,7 % gegenüber dem Vorjahr geführt hat, wobei der Octavia

erneut unser Portfolio anführte und mehr als 190.000 Auslieferungen

verzeichnete. In Europa waren wir insgesamt sehr erfolgreich - insbesondere mit

unseren neuen Elektrofahrzeugen Enyaq und Elroq, die Skoda mit fast 175.000

Auslieferungen auf den vierten Platz unter allen BEV-Anbieter gebracht haben.

Wir haben auch unsere dynamischen Wachstumsmärkte weiter gestärkt, angeführt von

Indien, wo wir unseren Absatz vor allem dank des neu eingeführten Kylaq auf

70.600 Fahrzeuge fast verdoppelt haben. Gleichzeitig heben wir die Marke Skoda

an allen Kontaktpunkten weiter auf die nächste Stufe, wobei 2025 bereits mehr

als 1.200 Händlerbetriebe umgestaltet wurden."

Drittbestverkaufte Marke in ihrem europäischen Kernmarkt

Mit 836.200 an Kunden ausgelieferten Fahrzeugen in ihrem Kernmarkt Europa (+9,9

%) sicherte sich die Marke den dritten Platz unter allen Herstellern - eine

Position, die sie in den kommenden Jahren verteidigen und ausbauen will.

Deutschland bleibt mit 211.100 Auslieferungen (+24.000 gegenüber dem Vorjahr;

+12,8 %) der größte Markt, gefolgt von der Tschechischen Republik (91.800;

+7.300), dem Vereinigten Königreich (83.300; +4.600), Polen (65.200; +3.800) und

Frankreich (50.800; +5.200). Besonders starke Zuwächse wurden in Dänemark

(+6.800) und den Niederlanden (+5.900) verzeichnet.

Elektromobilität auf dem Vormarsch: Skoda auf Platz vier der meistverkauften

EV-Hersteller in Europa; Elroq auf Platz zwei in Europa

Bei den Auslieferungen von batterieelektrischen Fahrzeugen waren Deutschland

(51.000; +106,6 %), Dänemark (16.700; +191 %) und die Niederlande (15.100; +300

%) die stärksten Märkte für Skoda. In der Tschechischen Republik lieferte der

Automobilhersteller 6.000 BEVs an Kunden aus (+245,7 %). In Skodas Kernmarkt

Europa (EU27+4) machten BEV- und PHEV-Modelle 25,7 % (+116,5 %) aller Skoda

Auslieferungen aus - das bedeutet, dass jedes vierte verkaufte Skoda Fahrzeug

mit Stecker ausgeliefert wurde. Der Elroq war insgesamt das zweitbestverkaufte

Elektrofahrzeug in der Region und belegte in der Tschechischen Republik,

Dänemark, den Niederlanden und der Slowakei den ersten Platz. In Deutschland,

Österreich und der Schweiz gehörte das kompakte SUV zu den drei gefragtesten

Modellen. Der größere Enyaq belegte den siebten Platz unter den meistverkauften

BEV-Modellen in Europa und rangierte in der Tschechischen Republik, Finnland,

der Schweiz, Österreich und der Slowakei unter den Top 3.

Dank des Erfolgs seiner batterieelektrischen Modellpalette sicherte sich Skoda

mit einem Marktanteil von 6,8 % den vierten Platz unter den meistverkauften

EV-Herstellern.

Modellpalette: Auslieferungen von elektrifizierten Modellen mehr als verdoppelt;

Octavia bleibt erste Wahl bei den Kunden

Der Octavia bleibt mit weltweit 190.300 ausgelieferten Einheiten (-11,8 %) das

meistverkaufte Modell von Skoda. Die aktuelle vierte Generation, die seit 2020

auf dem Markt ist, hat kürzlich die Marke von 1.000.000 verkauften Einheiten

überschritten. Das Jubiläumsfahrzeug wurde an einen Kunden in der Tschechischen

Republik ausgeliefert. Auf den Octavia folgen Kodiaq (130.400 Auslieferungen),

Kamiq (125.900) und Fabia (119.100).

Die Auslieferungen von elektrifizierten Fahrzeugen (BEV- und PHEV-Modelle) haben

sich im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt: Skoda lieferte 174.900

batterieelektrische Fahrzeuge und 43.800 Plug-in-Hybride aus - insgesamt 218.700

Fahrzeuge (+117,5 %).

Fortschritte bei der Internationalisierung: Rekordergebnisse in Indien; Wachstum

in der Türkei und Nordafrika

Die Internationalisierungsstrategie von Skoda Auto zeigt Wirkung. In Indien

erzielte der Automobilhersteller mit 70.600 ausgelieferten Fahrzeugen (+96,1 %)

einen Rekordwert. Das Wachstum wurde insbesondere durch die hohe Nachfrage nach

dem lokal produzierten SUV Kylaq im beliebten Segment unter 4 Metern Länge

angetrieben. Skoda Auto baut auch seine Präsenz in der ASEAN-Region aus: In

Vietnam wurde im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit dem Partner Thanh Cong

Group die CKD-Produktion des Slavia und des Kushaq aufgenommen. Skoda Auto ist

auch in den saudi-arabischen Markt eingetreten und hat damit seine Präsenz im

Nahen Osten gestärkt.

Darüber hinaus gewinnen die Auslieferungen von Skoda in der Türkei (45.100; +6,8

%) und Nordafrika, insbesondere in Marokko (6.000; +37,1 %) und Ägypten (5.300;

+32,9 %), an Dynamik.

Highlights für 2026: Zwei brandneue Elektromodelle erweitern die umfassende

Modellpalette und werden Elektromobilität noch zugänglicher machen

In der ersten Hälfte dieses Jahres wird Skoda das brandneue, vollelektrische

urbane SUV-Crossover Epiq vorstellen, gefolgt vom großen

Siebensitzer-Familien-SUV Peaq. Mit diesen beiden Neuzugängen wird Skoda sein

vollelektrisches Portfolio verdoppeln, die Auswahl für Kunden im Bereich

Elektromobilität erweitern und diese mit dem vollelektrischen SUV-Crossover Epiq

als Einstiegsmodell erschwinglicher machen.

