Der deutsche Leitindex setzt seine Rekordrally auch zur Wochenmitte dort. Der Sprung über die 25.000-Punkte-Marke gelingt dem deutschen Leitindex am Vormittag.

Nachdem der DAX am Dienstag neue Rekord erklommen hat, eröffnete er den Mittwoch mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent bei 24.955 Zählern. Kurz darauf markierte überschritt er erstmals die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Der Tageshöchststand und damit das derzeitige Allzeithoch liegt bei 25.035,13 Punkten.

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Dienstag hatte der DAX im Handelsverlauf bei 24.969,17 Punkten abermals ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 24.892,20 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Darum steigt der DAX

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den DAX-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die "Neujahres-Rally" im DAX sei in vollem Gang. Aus technischer Sicht hält Stanzl 25.300 Punkte für möglich.

Konjunkturdaten voraus

Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa, darunter der ADP-Jobbericht und Inflationsdaten aus der Eurozone . Die Commerzbank rechnet damit, dass die Gesamtrate dank gesunkener Energiepreise auf das Inflationsziel von 2 Prozent gefallen sein dürfte. Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke sollten derartige Ergebnisse die Sicht der EZB bestätigen, dass in der Eurozone auf absehbare Zeit keine Zinsänderungen notwendig sind.

In Deutschland war die Teuerung im Dezember überraschend deutlich gesunken, wie die bereits am Vortag veröffentlichten Daten gezeigt hatten. Dem DAX konnten die Daten allerdings nicht den notwendigen Schub geben für das Erreichen der 25.000 Punkte.

