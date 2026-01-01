DAX24.997 +0,4%Est505.920 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.118 -1,3%Euro1,1683 ±-0,0%Öl60,19 -0,5%Gold4.465 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX überspringt 25.000er Marke -- Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Mobileyes Doppel-Wumms in Las Vegas: Vom Highway in den Haushalt Mobileyes Doppel-Wumms in Las Vegas: Vom Highway in den Haushalt
Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
DAX aktuell

Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke

07.01.26 10:14 Uhr
BÖRSE AKTUELL: Mittwoch an der Börse Frankfurt - DAX erstmals über 25.000-Punkte-Marke | finanzen.net

Der deutsche Leitindex setzt seine Rekordrally auch zur Wochenmitte dort. Der Sprung über die 25.000-Punkte-Marke gelingt dem deutschen Leitindex am Vormittag.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.997,5 PKT 105,3 PKT 0,42%
Charts|News|Analysen

Nachdem der DAX am Dienstag neue Rekord erklommen hat, eröffnete er den Mittwoch mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent bei 24.955 Zählern. Kurz darauf markierte überschritt er erstmals die psychologisch wichtige 25.000er-Marke. Der Tageshöchststand und damit das derzeitige Allzeithoch liegt bei 25.035,13 Punkten.

Wer­bung

Der jüngste DAX-Rekord

Am gestrigen Dienstag hatte der DAX im Handelsverlauf bei 24.969,17 Punkten abermals ein neues Allzeithoch markiert. Letztlich war er an diesem Tag bei 24.892,20 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich einen neuen Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Darum steigt der DAX

Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt drei Gründe für den DAX-Anstieg: erstens die Erleichterung darüber, dass es wegen der US-Attacke auf Venezuela nicht zu einem militärischen Konflikt gekommen ist, zweitens die Aussicht auf mittelfristig sinkende Ölpreise und drittens eine neue Lust der Anleger auf Aktien außerhalb der USA. Die "Neujahres-Rally" im DAX sei in vollem Gang. Aus technischer Sicht hält Stanzl 25.300 Punkte für möglich.

Konjunkturdaten voraus

Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa, darunter der ADP-Jobbericht und Inflationsdaten aus der Eurozone. Die Commerzbank rechnet damit, dass die Gesamtrate dank gesunkener Energiepreise auf das Inflationsziel von 2 Prozent gefallen sein dürfte. Nach Einschätzung der Expertin Antje Praefcke sollten derartige Ergebnisse die Sicht der EZB bestätigen, dass in der Eurozone auf absehbare Zeit keine Zinsänderungen notwendig sind.

Wer­bung

In Deutschland war die Teuerung im Dezember überraschend deutlich gesunken, wie die bereits am Vortag veröffentlichten Daten gezeigt hatten. Dem DAX konnten die Daten allerdings nicht den notwendigen Schub geben für das Erreichen der 25.000 Punkte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com, KenDrysdale / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

10:14Neues Allzeithoch: DAX überwindet erstmals in seiner Geschichte die 25.000-Punkte-Marke
10:09ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt erstmals über 25.000 Punkte
09:56DAX kratzt an 25.000 Punkten
09:55Der ING Morning Call vom 07. Januar mit Christian Zoller
09:54HINTERGRUND: Wirtschaftshoffnung treibt Dax über 25.000-Punkte-Marke
09:45Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
09:45Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
09:45Marktüberblick: Daimler Truck gesucht
mehr