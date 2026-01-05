DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 -1,5%Nas23.541 +0,6%Bitcoin78.980 -1,5%Euro1,1690 -0,3%Öl60,51 -2,0%Gold4.484 +0,9%
Heute im Fokus
DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Top News
Aus diesen Gründen sinkt der Euro zum US-Dollar Aus diesen Gründen sinkt der Euro zum US-Dollar
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
CES 2026

Siemens-Aktie profitiert: Partnerschaft mit NVIDIA wird erweitert

06.01.26 20:05 Uhr
Siemens-Aktie im Plus: Zusammenarbeit mit NASDAQ-Aktie NVIDIA vertieft | finanzen.net

Siemens hat eine Erweiterung der Partnerschaft mit NVIDIA angekündigt. Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen.

Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen, wie der Münchener DAX-Konzern auf der CES 2026 in Las Vegas mitteilte. Mit neuen Angeboten solle die industrielle und physische KI in alle Branchen und industriellen Arbeitsabläufe gebracht werden. Während NVIDIA die KI-Infrastruktur, Simulationsbibliotheken, Modelle, Frameworks und Blaupausen bereitstellen werde, bringe Siemens Hunderte Experten für industrielle KI sowie führende Hardware- und Softwarelösungen ein.

"Gemeinsam machen wir Künstliche Intelligenz zum industriellen Betriebssystem - und definieren neu, wie die physische Welt entworfen, gebaut, und betrieben wird. Wir skalieren KI und schaffen konkreten Nutzen für die reale Welt", sagte Siemens-Vorstandsvorsitzender Roland Busch. "Wir kombinieren NVIDIAs Führungsrolle bei beschleunigtem Computing und bei KI-Plattformen mit Siemens' führender Hardware-, Software-, Industrie-KI- und Datenkompetenz. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Kunden, mit dem umfassendsten digitalen Zwilling Produkte schneller zu entwickeln und ihre Produktion in Echtzeit anzupassen - und beschleunigen Technologien, von Chips bis hin zu AI Factories."

Die beiden Unternehmen wollen zudem die weltweit ersten vollständig KI-gesteuerten adaptiven Fertigungsstandorte errichten. Den Anfang soll 2026 das Elektronikwerk von Siemens in Erlangen machen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Siemens-Aktie zeitweise 2,59 Prozent höher bei 249,60 Euro. An der NASDAQ notiert die NVIDIA-Aktie derweil 0,12 Prozent tiefer bei 187,80 US-Dollar.

DOW JONES

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com, MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

