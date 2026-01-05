CES 2026

Siemens hat eine Erweiterung der Partnerschaft mit NVIDIA angekündigt. Ziel der intensivierten Zusammenarbeit ist es, Künstliche Intelligenz (KI) zum Betriebssystem der Industrie zu machen.

Mit neuen Angeboten solle die industrielle und physische KI in alle Branchen und industriellen Arbeitsabläufe gebracht werden. Während NVIDIA die KI-Infrastruktur, Simulationsbibliotheken, Modelle, Frameworks und Blaupausen bereitstellen werde, bringe Siemens Hunderte Experten für industrielle KI sowie führende Hardware- und Softwarelösungen ein.

"Gemeinsam machen wir Künstliche Intelligenz zum industriellen Betriebssystem - und definieren neu, wie die physische Welt entworfen, gebaut, und betrieben wird. Wir skalieren KI und schaffen konkreten Nutzen für die reale Welt", sagte Siemens-Vorstandsvorsitzender Roland Busch. "Wir kombinieren NVIDIAs Führungsrolle bei beschleunigtem Computing und bei KI-Plattformen mit Siemens' führender Hardware-, Software-, Industrie-KI- und Datenkompetenz. Gemeinsam ermöglichen wir es unseren Kunden, mit dem umfassendsten digitalen Zwilling Produkte schneller zu entwickeln und ihre Produktion in Echtzeit anzupassen - und beschleunigen Technologien, von Chips bis hin zu AI Factories."

Die beiden Unternehmen wollen zudem die weltweit ersten vollständig KI-gesteuerten adaptiven Fertigungsstandorte errichten. Den Anfang soll 2026 das Elektronikwerk von Siemens in Erlangen machen.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel notiert die Siemens-Aktie zeitweise 2,59 Prozent höher bei 249,60 Euro. An der NASDAQ notiert die NVIDIA-Aktie derweil 0,12 Prozent tiefer bei 187,80 US-Dollar.

