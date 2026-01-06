DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -1,6%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.954 -2,7%Euro1,1675 -0,1%Öl60,35 -0,3%Gold4.457 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 RENK RENK73 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Allianz 840400 SAP 716460 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier Chainalysis Report 2025: Krypto-Diebstähle steigen auf Rekordwert - SOL und ETH im Visier
Hebel-ETFs erklärt: Chancen, Risiken und Produkte - das sollten Anleger wissen Hebel-ETFs erklärt: Chancen, Risiken und Produkte - das sollten Anleger wissen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor.
NYSE-Handel im Blick

Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

07.01.26 22:32 Uhr
Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter | finanzen.net

Der S&P 500 beendete den Mittwochshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
196,60 EUR 6,60 EUR 3,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CarMax Inc.
34,71 EUR 0,51 EUR 1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
56,73 EUR 0,87 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Intel Corp.
36,26 EUR 1,99 EUR 5,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lyondellbasell Industries N.V.
38,40 EUR 0,02 EUR 0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
289,80 EUR -3,90 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NRG Energy Inc.
131,45 EUR -3,00 EUR -2,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
161,78 EUR 1,54 EUR 0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palo Alto Networks Inc
165,90 EUR 7,16 EUR 4,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Qorvo Inc
69,04 EUR -5,73 EUR -7,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
692,60 EUR 46,40 EUR 7,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Skyworks Solutions Inc.
56,51 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
172,98 EUR -15,12 EUR -8,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.920,9 PKT -23,9 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 6.920,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,236 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 6.946,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.944,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.919,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.965,69 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,417 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 6.870,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.714,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.909,03 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 6,47 Prozent auf 42,63 USD), CarMax (+ 5,35 Prozent auf 43,12 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,60 Prozent auf 812,27 USD), Palo Alto Networks (+ 4,33 Prozent auf 193,90 USD) und AbbVie (+ 4,24 Prozent auf 233,42 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Skyworks Solutions (-9,73 Prozent auf 59,82 USD), Western Digital (-8,89 Prozent auf 199,88 USD), CoStar Group (-8,24 Prozent auf 61,66 USD), Qorvo (-7,52 Prozent auf 81,49 USD) und NRG Energy (-6,72 Prozent auf 148,91 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 33.627.249 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,912 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 10,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AbbVie und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf AbbVie

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AbbVie

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
29.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
29.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
19.12.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
09.12.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen