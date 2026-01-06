Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

NYSE-Handel im Blick

Der S&P 500 beendete den Mittwochshandel im Minus.

Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 6.920,93 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,236 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,028 Prozent auf 6.946,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6.944,82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.919,19 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.965,69 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,417 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, den Wert von 6.870,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.714,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.01.2025, lag der S&P 500 noch bei 5.909,03 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 6,47 Prozent auf 42,63 USD), CarMax (+ 5,35 Prozent auf 43,12 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,60 Prozent auf 812,27 USD), Palo Alto Networks (+ 4,33 Prozent auf 193,90 USD) und AbbVie (+ 4,24 Prozent auf 233,42 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Skyworks Solutions (-9,73 Prozent auf 59,82 USD), Western Digital (-8,89 Prozent auf 199,88 USD), CoStar Group (-8,24 Prozent auf 61,66 USD), Qorvo (-7,52 Prozent auf 81,49 USD) und NRG Energy (-6,72 Prozent auf 148,91 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 33.627.249 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 3,912 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 10,92 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Lyondellbasell Industries-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

