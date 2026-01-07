DAX25.122 +0,9%Est505.924 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,49 -7,4%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.422 -0,9%Euro1,1680 ±-0,0%Öl60,23 -0,3%Gold4.421 -0,8%
Heute im Fokus
DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte Aktien von Chevron und ExxonMobil im Blick: Venezuela nutzt Öl-Gelder nur für US-Produkte
Weltmarkt-Absatz und Strategien: Tesla vs. BYD - Welche Aktie ist für Anleger interessanter? Weltmarkt-Absatz und Strategien: Tesla vs. BYD - Welche Aktie ist für Anleger interessanter?
Heute im Fokus

Asiens Börsen im Minus -- Trump lenkt Venezuelas Öl-Milliarden in die USA -- Chevron, ExxonMobil im Fokus

aktualisiert 08.01.26 07:07 Uhr

BVB-Aktie: Kobel-Aus im Trainingslager.

Marktentwicklung


Zur Wochenmitte ging es am deutschen Aktienmarkt aufwärts.

Der DAX legte anfänglich zu und übersprang gleich im Anschluss die Marke von 25.000 Punkten. Er verweilte auch weiterhin im Plus, bis er 0,92 Prozent höher bei 25.122,26 Einheiten in den Feierabend ging - Rekord auf Schlusskursbasis. Bei 25.122,46 markierte der Leitindex sein neues Allzeithoch.
Der TecDAX eröffnete etwas höher und zeigte sich anschließend freundlich. Er beendete die Sitzung 1,18 Prozent höher bei 3.795,71 Punkten.

Nach Einschätzung der NordLB zeigten sich die Anleger trotz zunehmender geopolitischer Spannungen weiterhin kaufbereit. Am Mittwoch rückten zudem zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA und Europa in den Fokus der Investoren. So ging die Euroraum-Inflation im Dezember wie erwartet zurück.

Top Themen

Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer zieht wegen mRNA-Patenten vor US-Gericht
BioNTech und Co.D-WaveChevron / ExxonMobilWarner BrosBYDNovo NordiskRüstungsaktien

News-Ticker

Börsenchronik

07.01.26DAX schließt erstmals über 25.000er Marke -- US-Börsen letztlich uneins -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Novo Nordisk im Fokus
06.01.26DAX schließt höher als je zuvor -- Wall Street beendet Handel im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS im Fokus
05.01.26DAX mit Rekordschluss -- US-Börsen letztlich höher - Dow mit Rekord -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- VW, Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Bitcoin im Fokus
02.01.26DAX geht freundlich ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
30.12.25DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
