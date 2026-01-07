DAX25.068 -0,2%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -0,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.045 -1,4%Euro1,1671 -0,1%Öl60,92 +0,9%Gold4.430 -0,6%
Erste Tranche

Allianz-Aktie im Plus: Verkauf von indischen Beteiligungen im Milliardenwert

08.01.26 14:26 Uhr
Allianz-Aktie steigt: Milliardenverkauf von indischen Beteiligungen | finanzen.net

Die Allianz hat den Verkauf der ersten Tranche von indischen Beteiligungen abgeschlossen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
387,00 EUR 1,30 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ein Anteil von 23 Prozent an zwei Sach- und Versicherungs-Gemeinschaftsunternehmen sei für 2,1 Milliarden Euro an die Bajaj Promotor Group gegangen, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag mit. Die Veräußerung der verbliebenen Beteiligung von 3 Prozent soll bis zum zweiten Quartal 2026 abgeschlossen sein. Das Geld aus dem Verkauf könnte auch in die neuen Gemeinschaftsunternehmen in Indien fließen, hieß es weiter.

Die Allianz erwartet laut den Angaben, aus dieser Transaktion einen nicht-operativen Gewinn von rund 1,1 Milliarden Euro im ersten Quartal. Das dürfte einen positiven Effekt von rund fünf Prozentpunkten auf die Solvency-II-Kapitalisierungsquote haben.

Die Allianz-Aktie notiert am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 0,60 Prozent höher bei 387,10 Euro.

/mis/err/jha/

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
