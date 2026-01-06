DAX 25.034 +0,6%ESt50 5.921 -0,2%MSCI World 4.502 -0,1%Top 10 Crypto 12,41 -1,4%Nas 23.547 +0,7%Bitcoin 78.738 -1,8%Euro 1,1686 +0,0%Öl 60,52 +0,0%Gold 4.453 -0,9%
DAX überspringt 25.000er Marke -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- Chevron, ExxonMobil, DroneShield, Google, Rüstungsaktien, BYD im Fokus
Top News
Aktien von Chevron und ExxonMobil dennoch höher: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu Aktien von Chevron und ExxonMobil dennoch höher: Trump greift auf Venezuelas Öl-Milliarden zu
Lufthansa-Aktie mit Erholungsrally - Morgan Stanley positiv - Koop mit Amadeus IT Lufthansa-Aktie mit Erholungsrally - Morgan Stanley positiv - Koop mit Amadeus IT
Allianz Aktie

386,80 EUR -5,40 EUR -1,38 %
STU
Marktkap. 149,29 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Allianz
386,80 EUR -5,40 EUR -1,38%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Allianz im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 400 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Hold

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
400,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
388,50 €		 Abst. Kursziel*:
2,96%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
386,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
3,41%
Analyst Name:
Kailesh Mistry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
375,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

13:01 Allianz Hold Deutsche Bank AG
17.12.25 Allianz Neutral UBS AG
08.12.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

