Allianz Aktie
Marktkap. 149,29 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Allianz im Zuge eines Analystenwechsels mit "Hold" und einem Kursziel von 400 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Der europäische Versicherungssektor berge mit Blick auf die Zukunft ein Buchwertwachstum von rund 8 Prozent, ein Gewinnwachstum von rund 9 Prozent und eine Dividendenrendite von rund 4,5 Prozent, schrieb der neu zuständige Analyst Kailesh Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gestützt werde dies von Solvabilitätskennzahlen, die über der Risikobereitschaft lägen, einem akzeptablen Maß an finanzieller Hebelwirkung und einer ordentlichen Erzeugung von Liquidität./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Hold
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
400,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
388,50 €
|Abst. Kursziel*:
2,96%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
386,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,41%
|
Analyst Name:
Kailesh Mistry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
375,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|13:01
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:01
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.12.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|13:01
|Allianz Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG