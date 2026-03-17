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SaaS-Aktien und KI: Warum Bernstein in Anthropics Kooperationsstrategie Entlastung sieht

18.03.26 03:35 Uhr
SaaS-Aktien im Fokus: Bernstein sieht Entlastung durch Anthropics KI-Strategie | finanzen.net

Die Analysten von Bernstein werten die Kooperation von Anthropic mit Softwareanbietern als positives Signal für den SaaS-Sektor. Die Angst vor KI-Verdrängung könnte ihren Höhepunkt erreicht haben.

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• Bernstein sieht in Anthropics Kooperationsstrategie ein positives Signal für SaaS-Aktien
• Die Vorstellung von Claude Cowork zerstreut laut Bernstein die Angst vor einer Verdrängung durch KI
• Anthropic positioniert sich als neutrale Intelligenzschicht statt als direkter Konkurrent

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Kooperation statt Verdrängung: Anthropics "Schweiz-Strategie"

Einem Bericht von Investing.com vom 7. März 2026 zufolge haben die Analysten von Bernstein nach Anthropics "Enterprise Agents"-Event vom 24. Februar 2026 eine positive Einschätzung für den SaaS-Sektor abgegeben. Die Vorstellung von Claude Cowork zerstreue demnach die Befürchtung einer existenziellen Verdrängungswelle durch große Sprachmodelle. Der SaaS-Markt war zunächst eingebrochen, weil Investoren befürchteten, dass KI-Modelle etablierte Softwareanbieter ablösen könnten. Anthropics bewusste Positionierung als neutrale Intelligenzschicht, die mit bestehenden Anwendungen zusammenarbeitet, stärke jedoch die Wettbewerbsfähigkeit etablierter Plattformen, anstatt sie zu untergraben.

Die Bernstein-Analysten bezeichnen diesen Ansatz als "Schweiz-Strategie": Anthropic vermeide gezielt die Rolle eines direkten Konkurrenten von Anbietern wie Salesforce oder Workday und setze stattdessen auf die Einbindung in bestehende Arbeitsabläufe. Damit unterscheide sich Anthropic von OpenAI, das laut der Analyse einen offensiveren Ansatz mit dem Ziel verfolge, etablierte Anbieter direkt zu ersetzen. Bernstein sieht in Anthropics Neutralität einen Vorteil, der an die erfolgreichen Plattformstrategien von ServiceNow und Atlassian erinnere.

Gewinner und Verlierer im SaaS-Sektor

Plattformen mit proprietären Daten und spezialisiertem Kontextwissen sieht Bernstein als Gewinner dieser Entwicklung. Laut der Analyse gehören dazu Datadog, Palo Alto Networks und ServiceNow, deren spezialisierte Modelle bei Aufgaben wie der Behebung von Sicherheitsvorfällen häufig besser abschneiden als universelle Sprachmodelle. Diese Plattformen verfügten über einzigartigen Zugang zu organisationsspezifischem Kontext, den allgemeine KI-Modelle nicht ohne Weiteres replizieren könnten.

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Im Bereich der Infrastruktur-Software identifiziert Bernstein Confluent, Cloudflare und Twilio als Profiteure eines umfassenden Modernisierungszyklus. Unternehmen müssten ihre veralteten Systeme mit modernen Schnittstellen ausstatten, um an den neuen KI-gestützten Arbeitsabläufen teilnehmen zu können. Ohne diese technische Grundlage sei eine Einbindung bestehender Anwendungen in die von Unternehmen zunehmend priorisierten agentenbasierten Workflows nicht möglich.

Cybersicherheit unter Druck, Gesamtausblick positiv

Im Bereich Cybersicherheit warnt Bernstein vor zunehmendem Wettbewerbsdruck. Laut der Analyse könnten herstellerspezifische Sicherheits-KI-Lösungen wie CrowdStrikes Charlotte AI durch neutrale, von Grund auf KI-basierte Agenten wie Torq unter Druck geraten. Der adressierbare Markt für anbieterspezifische Sicherheits-KI könnte damit kleiner ausfallen als ursprünglich geschätzt. Am 9. März 2026 gab Microsoft bekannt, die Technologie hinter Claude Cowork in sein Microsoft 365 Copilot integriert zu haben. Diese Partnerschaft unterstreicht Anthropics Strategie, sich als unabhängige KI-Schicht innerhalb bestehender Unternehmensplattformen zu positionieren, anstatt eigene Endnutzerprodukte in direkter Konkurrenz zu SaaS-Anbietern auf den Markt zu bringen.

Insgesamt hält Bernstein an seinen Anlageempfehlungen im SaaS-Sektor fest. Die Analysten betrachten die aktuelle Verschiebung als Gelegenheit für eine Neubewertung von Softwareaktien, da diese zunehmend zum primären Vehikel für die Bereitstellung von KI-Mehrwert in Unternehmen würden. Der strategische Schwenk hin zur Produktivität der Endnutzer dürfte etablierte Anbieter begünstigen, die über tiefgreifendes operatives Kontextwissen verfügen.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net

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