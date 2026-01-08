DAX25.206 +0,3%Est505.963 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.763 -0,4%Euro1,1645 -0,1%Öl62,41 -0,5%Gold4.473 -0,1%
Allianz-Aktie in Rot: Allianz und Anthropic mit Partnerschaft für KI

09.01.26 12:55 Uhr
Allianz-Aktie verliert: Allianz setzt bei KI auf Anthropic-Partnerschaft | finanzen.net

Allianz und Anthropic haben eine globale Partnerschaft zur Beschleunigung der Einführung verantwortungsvoller Künstlicher Intelligenz (KI) angekündigt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
382,20 EUR -6,90 EUR -1,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Zusammenarbeit des Versicherers mit dem US-KI-Systementwickler konzentriere sich auf drei Transformationsprojekte innerhalb der Allianz-Gruppe, die darauf ausgelegt seien, die Mitarbeiter zu unterstützen und Betriebsabläufe zu beschleunigen. Dabei sollten neue Maßstäbe für Genauigkeit gesetzt werden, teilten beide Unternehmen mit. Im Rahmen der Zusammenarbeit sollen Anthropics Claude-Modelle Teil von Allianz' interner KI-Plattform werden, die jeder Beschäftigte kostenlos nutzen kann.

Wer­bung

Im XETRA-Handel notiert die Allianz-Aktie zeitweise 2,05 Prozent tiefer bei 382,20 Euro.

DJG/DJN/uxd/sha

DOW JONES

