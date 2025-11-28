Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Beim "Mini-Kapitalmarkttag" des Versicherers habe das Wachstum von vier kleineren operativen Einheiten im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Freitagabend. Deren ambitionierte Ziele ließen positive Rückschlüsse auf den gesamten Konzern zu. Angesichts der anhaltend guten Wachstumsaussichten sei zudem die Bewertung sehr attraktiv./rob/gl/mne

