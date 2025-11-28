DAX 23.713 -0,5%ESt50 5.669 +0,0%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,65 -6,5%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.635 -4,3%Euro 1,1617 +0,2%Öl 63,53 +0,5%Gold 4.249 +0,8%
Allianz Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Allianz Buy

08:56 Uhr
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Beim "Mini-Kapitalmarkttag" des Versicherers habe das Wachstum von vier kleineren operativen Einheiten im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Freitagabend. Deren ambitionierte Ziele ließen positive Rückschlüsse auf den gesamten Konzern zu. Angesichts der anhaltend guten Wachstumsaussichten sei zudem die Bewertung sehr attraktiv./rob/gl/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
431,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
325,00 €		 Abst. Kursziel*:
32,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
370,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
16,30%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
365,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

08:56 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.25 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.11.25 Allianz Underweight Barclays Capital
17.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

