Allianz Aktie
Marktkap. 141,54 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Allianz auf "Buy" mit einem Kursziel von 431 Euro belassen. Beim "Mini-Kapitalmarkttag" des Versicherers habe das Wachstum von vier kleineren operativen Einheiten im Fokus gestanden, schrieb Michael Huttner in seiner Einschätzung vom Freitagabend. Deren ambitionierte Ziele ließen positive Rückschlüsse auf den gesamten Konzern zu. Angesichts der anhaltend guten Wachstumsaussichten sei zudem die Bewertung sehr attraktiv./rob/gl/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: Allianz Buy
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
431,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
325,00 €
|Abst. Kursziel*:
32,62%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
370,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,30%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
365,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|08:56
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.