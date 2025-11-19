Hot Stocks heute: Warum fällt der Markt? - Substanzwert Allianz in der Besprechung
DAX unter 200-Tagelinie - kommt "Buy the Dip"?
Werte in diesem Artikel
Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Allianz-Aktie. Für mehr Details, hört doch mal rein.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.2025
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|31.10.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.2025
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.2025
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.2025
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.2021
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
