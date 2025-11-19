DAX23.281 +0,4%Est505.560 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,42 -3,0%Nas22.697 +1,2%Bitcoin79.264 -1,1%Euro1,1557 -0,2%Öl63,06 -2,7%Gold4.120 +1,3%
Heute im Fokus
Hochspannung vor NVIDIA-Zahlen -- DAX stabilisiert sich -- Wall Street erholt -- Mercedes-Benz, Siemens Energy, Rheinmetall, TKMS, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DAX behauptet sich: 23.000-Punkte-Marke im Blick - Fokus auf NVIDIA-Bilanz am Abend
Verliert NVIDIA den Favoritenstatus? - Jefferies sieht Broadcom-Aktie als neuen Star im KI-Chipmarkt
Podcast

Hot Stocks heute: Warum fällt der Markt? - Substanzwert Allianz in der Besprechung 

19.11.25 15:08 Uhr
Hot Stocks heute: Warum fällt der Markt? - Substanzwert Allianz in der Besprechung  | finanzen.net

DAX unter 200-Tagelinie - kommt "Buy the Dip"?

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
359,30 EUR -0,70 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über die Allianz-Aktie. Für mehr Details, hört doch mal rein.


Listen on Apple Podcasts
Podcast Hot Bets bei Google Podcasts
Podcast Hot Bets auf Spotify

Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
14.11.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
