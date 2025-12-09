DAX 24.049 -0,5%ESt50 5.704 -0,3%MSCI World 4.401 +0,0%Top 10 Crypto 12,57 +2,8%Nas 23.576 +0,1%Bitcoin 78.925 -1,0%Euro 1,1640 +0,1%Öl 62,21 +0,1%Gold 4.200 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 TUI TUAG50 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Palantir, Lufthansa, Intel, VW, Vonovia, Bayer, Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Top News
Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück Tag des Fed-Entscheids: DAX-Anleger ziehen sich vor Zins-News zurück
Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt Deutsche Börse-Aktie: Barclays Capital gibt Overweight-Bewertung bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz Aktie

Kaufen
Verkaufen
Allianz Aktien-Sparplan
378,70 EUR -1,10 EUR -0,29 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 140,51 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALIZF

JP Morgan Chase & Co.

Allianz Neutral

08.12.25
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
378,70 EUR -1,10 EUR -0,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Allianz von 360 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach zweijähriger Outperformance sind die Analysten Farooq Hanif und Kamran Hossain für 2026 weniger optimistisch für Europas Versicherer. Die Bewertungen seien inzwischen relativ ausgereizt und die Gewinndynamik ebbe ab, schrieben sie in ihrem am Montag veröffentlichten Ausblick. Die zu erwartende Gesamtrendite im Sektor sei begrenzter als in den vergangenen Jahren. Hanif und Hossain raten daher, selektiv vorzugehen, und klare Restrukturierungsimpulse, starke Kapitalrenditen und bessere Margen zu suchen. Sie favorisieren Aegon, Beazley, Generali, Munich Re, Prudential und Sampo./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 18:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
367,40 €		 Abst. Kursziel*:
3,43%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
378,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,34%
Analyst Name:
Farooq Hanif 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
366,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

08.12.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.11.25 Allianz Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Nordex, Jost-Werke, Heidelberg Materials, Evotec, Allianz Stocks in Action: Nordex, Jost-Werke, Heidelberg Materials, Evotec, Allianz
Aktien-Global Allianz: Richtung Allzeit-Hoch
finanzen.net Allianz-Aktie: Expansion Breakout im Allianz-Chart
finanzen.net Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Mittag
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag tiefer
finanzen.net Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag gesucht
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start stärker
finanzen.net XETRA-Handel: DAX schlussendlich stärker
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen
Financial Times Brookfield’s Oaktree to invest in Allianz insurance risks
EQS Group Allianz Commercial: Geopolitics and cyber drive risk exposures for directors and officers in 2026
EQS Group EQS-NVR: Allianz SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Business Times Allianz to cut up to 1,800 jobs due to AI advances
EQS Group EQS-News: Allianz achieves record results and expects a full-year operating profit of at least 17 billion euros
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz reports strong 9M results and increases outlook for full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group Allianz Commercial: AI and cloud computing drive global construction boom for data centers
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen