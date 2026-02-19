DAX25.044 -0,9%Est506.060 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5200 -3,1%Nas22.683 -0,3%Bitcoin57.183 +0,5%Euro1,1758 -0,1%Öl71,85 -0,1%Gold4.993 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Airbus 938914 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000 Punkten -- Wall Street schließt leichter -- Bayer profitiert von Trumps Glyphosat-Vorstoß -- Apple, Airbus, Amazon, Siemens Energy, Microsoft, SAP im Fokus
Top News
NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert NVIDIA, Amazon & Co.: In diese Aktien hat George Soros im vierten Quartal 2025 investiert
Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug Krypto-Kriminalität 2025: CertiK meldet milliardenschweren Schaden durch Hacks und Betrug
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Sparpotenzial

Steuerrückerstattung: Geheimtipps für außergewöhnliche Absetzungen

20.02.26 03:12 Uhr
Geheimtipps für die Steuererklärung: Diese Ausgaben lassen sich absetzen | finanzen.net

Das deutsche Steuerrecht bietet weit mehr Möglichkeiten als nur die klassischen Fahrtkosten und Arbeitsmittel. Von der Hundebetreuung über künstliche Befruchtung bis hin zu Schornsteinfegerkosten lassen sich zahlreiche ungewöhnliche Ausgaben steuerlich geltend machen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
373,90 EUR 1,60 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Haustierhaltung

Die Betreuung von Haustieren während des Urlaubs kann steuerlich absetzbar sein, wie Lohnsteuer kompakt erklärt. Allerdings müssen dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Die Tierbetreuung muss in den eigenen vier Wänden stattfinden und der Betreuer braucht ein angemeldetes Gewerbe. Sind diese Bedingungen erfüllt, lassen sich 20 Prozent der Arbeits- und Fahrtkosten als haushaltsnahe Dienstleistung absetzen, maximal 4.000 Euro pro Jahr. Wichtig dabei ist, dass Futter oder Zubehör für das Tier nicht anerkannt werden.

Wer­bung

Medizinische Kosten

Kosten für künstliche Befruchtung lassen sich teilweise von der Steuer absetzen, sofern die Krankenkasse nicht zahlt, wie der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. berichtet. Zahnspangen und Zahnersatz können ebenfalls steuerlich geltend gemacht werden, sobald sie die zumutbare Eigenbelastung übersteigen, wie SmartSteuer in seinem Ratgeber erklärt.

Laut Steuererklaerung.de können Krankheitskosten, die als medizinisch notwendig gelten, als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden - allerdings nur der Teil, der nicht von der Krankenkasse oder Versicherung erstattet wurde und die zumutbare Belastungsgrenze überschreitet.

Bestattungskosten

Beerdigungskosten können bis zu einem Höchstbetrag von circa 7.500 Euro als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden, wie die Allianz in ihrem Ratgeber erklärt. Die entscheidende Voraussetzung ist, dass die Kosten aus rechtlichen oder sittlichen Gründen übernommen werden müssen und der Nachlass der verstorbenen Person nicht ausreicht, um die Ausgaben zu decken. Sind Erben vorhanden, die die Kosten tragen könnten, oder reicht der Nachlass aus, erkennt das Finanzamt die Ausgaben nicht an.

Wer­bung

Wohnung und Haushalt

Schornsteinfegerkosten gehören zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, die viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Nahezu alle Leistungen des Schornsteinfegers sind als Handwerkerleistungen absetzbar. Laut Lohnsteuerberatungsverbund e. V. gilt dies inzwischen auch für Gutachtertätigkeiten wie die Feuerstättenschau. Wichtig ist jedoch: Abzugsfähig sind ausschließlich die Arbeits- und Fahrtkosten inklusive der darauf entfallenden Umsatzsteuer; Materialkosten bleiben unberücksichtigt. Davon sind 20 Prozent absetzbar, allerdings nur bis maximal 1.200 Euro pro Jahr. Ein großes Spektrum der Schornsteinfeger-Tätigkeiten ist steuerbegünstigt. Das reicht von Kehr-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten über Mess- und Überprüfungsleistungen bis hin zu Feuerstättenschau und Legionellenprüfung.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gunnar Pippel / Shutterstock.com, lovelyday12 / shutterstock.com

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
16.02.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Allianz Sector PerformRBC Capital Markets
16.02.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
10.02.2026Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2026Allianz UnderweightBarclays Capital
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen