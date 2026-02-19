Sparpotenzial

Das deutsche Steuerrecht bietet weit mehr Möglichkeiten als nur die klassischen Fahrtkosten und Arbeitsmittel. Von der Hundebetreuung über künstliche Befruchtung bis hin zu Schornsteinfegerkosten lassen sich zahlreiche ungewöhnliche Ausgaben steuerlich geltend machen.

Haustierhaltung

Die Betreuung von Haustieren während des Urlaubs kann steuerlich absetzbar sein, wie Lohnsteuer kompakt erklärt. Allerdings müssen dafür bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Die Tierbetreuung muss in den eigenen vier Wänden stattfinden und der Betreuer braucht ein angemeldetes Gewerbe. Sind diese Bedingungen erfüllt, lassen sich 20 Prozent der Arbeits- und Fahrtkosten als haushaltsnahe Dienstleistung absetzen, maximal 4.000 Euro pro Jahr. Wichtig dabei ist, dass Futter oder Zubehör für das Tier nicht anerkannt werden.

Medizinische Kosten

Kosten für künstliche Befruchtung lassen sich teilweise von der Steuer absetzen, sofern die Krankenkasse nicht zahlt, wie der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. berichtet. Zahnspangen und Zahnersatz können ebenfalls steuerlich geltend gemacht werden, sobald sie die zumutbare Eigenbelastung übersteigen, wie SmartSteuer in seinem Ratgeber erklärt.

Laut Steuererklaerung.de können Krankheitskosten, die als medizinisch notwendig gelten, als außergewöhnliche Belastungen abgesetzt werden - allerdings nur der Teil, der nicht von der Krankenkasse oder Versicherung erstattet wurde und die zumutbare Belastungsgrenze überschreitet.

Bestattungskosten

Beerdigungskosten können bis zu einem Höchstbetrag von circa 7.500 Euro als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend gemacht werden, wie die Allianz in ihrem Ratgeber erklärt. Die entscheidende Voraussetzung ist, dass die Kosten aus rechtlichen oder sittlichen Gründen übernommen werden müssen und der Nachlass der verstorbenen Person nicht ausreicht, um die Ausgaben zu decken. Sind Erben vorhanden, die die Kosten tragen könnten, oder reicht der Nachlass aus, erkennt das Finanzamt die Ausgaben nicht an.

Wohnung und Haushalt

Schornsteinfegerkosten gehören zu den haushaltsnahen Dienstleistungen, die viele Menschen gar nicht auf dem Schirm haben. Nahezu alle Leistungen des Schornsteinfegers sind als Handwerkerleistungen absetzbar. Laut Lohnsteuerberatungsverbund e. V. gilt dies inzwischen auch für Gutachtertätigkeiten wie die Feuerstättenschau. Wichtig ist jedoch: Abzugsfähig sind ausschließlich die Arbeits- und Fahrtkosten inklusive der darauf entfallenden Umsatzsteuer; Materialkosten bleiben unberücksichtigt. Davon sind 20 Prozent absetzbar, allerdings nur bis maximal 1.200 Euro pro Jahr. Ein großes Spektrum der Schornsteinfeger-Tätigkeiten ist steuerbegünstigt. Das reicht von Kehr-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten über Mess- und Überprüfungsleistungen bis hin zu Feuerstättenschau und Legionellenprüfung.

Redaktion finanzen.net