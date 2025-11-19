DAX 23.435 +1,2%ESt50 5.610 +1,2%MSCI World 4.326 +1,5%Top 10 Crypto 12,42 -0,3%Nas 23.028 +2,1%Bitcoin 79.083 -0,1%Euro 1,1544 +0,0%Öl 64,02 +0,6%Gold 4.083 +0,1%
Allianz Aktie

363,40 EUR +3,60 EUR +1,00 %
STU
Marktkap. 138,78 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Goldman Sachs Group Inc.

Allianz Neutral

14:36 Uhr
Allianz Neutral
Allianz
363,40 EUR 3,60 EUR 1,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz minimal erhöht auf 361 Euro und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Die 2026 veranschlagte Rendite auf den materiellen Buchwert steigt ein klein wenig./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
361,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
362,70 €		 Abst. Kursziel*:
-0,47%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
363,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,66%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
365,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

