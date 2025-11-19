Allianz Aktie
Marktkap. 138,78 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Allianz minimal erhöht auf 361 Euro und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Die 2026 veranschlagte Rendite auf den materiellen Buchwert steigt ein klein wenig./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Allianz Neutral
|Unternehmen:
Allianz
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
361,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
362,70 €
|Abst. Kursziel*:
-0,47%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
363,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,66%
|
Analyst Name:
Andrew Baker
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
365,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Allianz
|14:36
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14:36
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.25
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|20.10.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|04.09.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|Allianz Underweight
|Barclays Capital
|06.08.21
|Allianz Underperform
|RBC Capital Markets
|14:36
|Allianz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|Allianz Neutral
|UBS AG
|14.11.25
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.25
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.