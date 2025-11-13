DAX 23.851 -0,8%ESt50 5.693 -0,9%MSCI World 4.345 -0,3%Top 10 Crypto 12,99 -3,6%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 83.366 -2,8%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,74 +1,0%Gold 4.169 -0,1%
Rally Richtung Rekord ausgebremst: DAX nach Rückschlag erneut mit Abgaben - 24.000er-Marke unterschritten
Marktkap. 139,32 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
360,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
367,40 €		 Abst. Kursziel*:
-2,01%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
369,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,47%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
361,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

