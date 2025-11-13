JP Morgan Chase & Co.

Allianz Neutral

10:31 Uhr

Aktie in diesem Artikel Allianz 369,10 EUR 5,30 EUR 1,46% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Neutral" belassen. Die Münchner hätten starke Quartalszahlen vorgelegt, schrieb Kamran Hossain am Freitag. Er sieht den Konsens infolge der Prognoseerhöhung im niedrigen einstelligen Prozentbereich anziehen./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 07:17 / GMT

