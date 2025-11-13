DAX 23.658 -1,6%ESt50 5.644 -1,7%MSCI World 4.343 -0,3%Top 10 Crypto 12,73 -5,5%Nas 22.870 -2,3%Bitcoin 81.659 -4,8%Euro 1,1643 +0,0%Öl 63,76 +1,0%Gold 4.118 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Allianz 840400 Highland Critical Minerals A4193E Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt weit zurück -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy zahlt wieder Dividende -- Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Infineon-Aktie
BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien BHP-Aktie gibt ab: Gericht attestiert Schuld für Dammbruch in Brasilien
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Allianz Aktie

Kaufen
Verkaufen
Allianz Aktien-Sparplan
370,80 EUR +7,00 EUR +1,92 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 139,32 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840400

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008404005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALIZF

UBS AG

Allianz Neutral

13:16 Uhr
Allianz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Allianz
370,80 EUR 7,00 EUR 1,92%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Neutral

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
367,40 €		 Abst. Kursziel*:
-4,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
370,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,61%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
362,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

13:16 Allianz Neutral UBS AG
10:31 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Allianz

finanzen.net Aktieneinstufung Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Allianz-Aktie Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Allianz-Aktie
finanzen.net Apple, Meta und Citigroup verfehlen die Top 10: Das sind die 30 größten Unternehmen der Welt
finanzen.net Allianz-Aktie: Allianz-Chart signalisiert Candlestick shooting Star
finanzen.net XETRA-Handel DAX mittags in der Verlustzone
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt am Mittag im Minus
finanzen.net Verluste in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittag
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt mittags ab
finanzen.net Allianz-Aktie fester: Ausblick nach deutlichem Gewinnanstieg oben geschraubt
dpa-afx ROUNDUP 2: Geringe Katastrophenschäden beflügeln Allianz - Aktie legt zu
EQS Group EQS-News: Allianz achieves record results and expects a full-year operating profit of at least 17 billion euros
EQS Group EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz reports strong 9M results and increases outlook for full year 2025
EQS Group EQS-AFR: Allianz SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group Allianz Commercial: AI and cloud computing drive global construction boom for data centers
Irish Times Allianz insurance Dublin headquarters vandalised by pro-Palestine group
Irish Times Allianz insurance Irish headquarters vandalised in Dublin by pro-Palestine group
EQS Group EQS-DD: Allianz SE: Jürgen Lawrenz, sell
Business Times ‘I take ultimate responsibility’: Lim Boon Heng on failed Allianz-Income union
RSS Feed
Allianz zu myNews hinzufügen