Allianz Aktie
Marktkap. 139,32 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Neutral" belassen. Der Versicherer sei für die aktuellen Branchentrends gut aufgestellt, schrieb Will Hardcastle am Freitag. Die Markterwartungen dürften nun etwas steigen./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 06:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JPstock / Shutterstock.com
